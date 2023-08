O jucătoare de tenis de top, umilită la antidoping: "A trebuit să îi implor"

Regulile antidoping s-au înăsprit și jucătoarele de tenis au resimțit din plin duritatea acestora la turneul de la Montreal.

Jucătoarea din Elveția Belinda Bencic a avut parte de un meci extrem de dificil împotriva americancei Alycia Parks, pe care a învins-o după o partidă aprigă, scor 6-3, 5-7, 6-4. La final, ea a avut parte de o confruntare dură cu comisarii antidoping, care s-au ținut scai de ea.

Bencic nu reușea să dea proba de urină și nici nu i se permitea să își urmeze programul de recuperare, care constă într-o baie cu gheață.

La conferința de presă, Bencic, locul 13 WTA, a explodat.

"Ei bine, tocmai am petrecut o oră și jumătate în antidoping, pentru că nu am putut să fac pipi după un meci de trei ore. Așa că nu știu la ce se așteaptă și nu știu de ce am test antidoping după un meci pe care l-am câștigat", a spus Belinda Bencic, referindu-se la noile reguli. Până acum, doar jucătoarele învinse, care practic erau ieșite din turneu, erau așteptate la finalul partidelor pentru a fi testate.

"Așa că am făcut asta. Nici măcar nu am mâncat încă. Sunt aici acum. Am făcut o baie rapidă cu gheață. A trebuit să-i implor să fac o baie cu gheață și să fac un duș. Deci sunt reguli noi. Nu este ideal", a adăugat ea.