Finală fulger la Adelaide: rusoaica Daria Kasatkina a luat doar două jocuri

Finala turneului WTA 500 de la Adelaide a fost câștigată fără drept de apel de jucătoarea din Elveția Belinda Bencic.

Bencic (locul 13 WTA) n-a avut milă de Daria Kasatkina (8 WTA) pe care a învins-o cu 6-0, 6-2 într-o oră și șase minute.

Bencic va urca de luni pe locul 10 WTA, în fața Simonei Halep, iar Kasatkina rămâne pe 8.

Interesant este că nici Bencic, nici Kasatkina nu au jucat în semifinale, adversarele lor, Kudermetova, respectiv Badosa, retrăgându-se înaintea partidelor.

