Finală de poveste la Abu Dhabi: Belinda Bencic a salvat trei mingi de meci în fața Samsonovei

Belinda Bencic este prima campioană a turneului WTA 500 de la Abu Dhabi.

Jucătoarea din Elveția (9 WTA) a învins-o în trei seturi pe rusoaica Liudmila Samsonova (19 WTA), scor 1-6, 7-6, 6-4.

În tie-break-ul setului al doilea, Samsonova a condus cu 6-4 și 8-7, dar Bancic a anulat cele trei mingi de meci ale rusoaicei.

Pentru Samsonova a fost prima finală pierdută, ea câștigându-le pe precedentele patru în care a fost implicată.

Bencic, care e pregătită de rusul Dmitry Tursunov, fostul antrenor al Emmei Răducanu, a ajuns la opt titluri WTA în carieră.

What a COMEBACK 😱 @BelindaBencic fights back from the brink to seal her eighth career WTA title!! 🔄 #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/3Id72ODF6C

2nd title of 2023 🏆🏆@BelindaBencic saves three championship points before beating Samsonova 1-6, 7-6 (8), 6-4 to become the inaugural #MubadalaAbuDhabiOpen champion! pic.twitter.com/hPXvO5nkEt