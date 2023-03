Bella Ramsey, vedeta din The Last of Us, s-a declarat non-binară și a devenit ținta atacurilor

Bella Ramsey este vedeta serialului HBO de mare succes, The Last of Us, alături de Pedro Pascal (Joel).

Bella Ramsey o întruchipează pe Ellie, o adolescentă care ar putea deține cheia închieierii pandemiei ce a pus stăpânire pe lume și a condus la divizarea planetei.

În viața reală, Bella Ramsey este o actriță britanică de 19 ani, care a jucat și în Game of Thrones.

Ea se consideră non-binară (un gen neutru) și a primit o avalanșă de jigniri pe rețelele sociale din cauza aspectului ei: "Comentariile sunt unul mai dureros ca celălalt. Aș vrea să spun că sunt atât de puternică și de încrezătoare în mine încât nu m-a afectat, dar nu ar fi adevărat. Mă bucur că am putut să duc până la capăt călătoria lui Ellie", a afirmat Bella Ramsey pentru GQ.

Serialul The Last of Us a avut atât de multă priză la public încât se va face și sezonul al doilea.

