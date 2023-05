Real Madrid sparge banca pentru un fotbalist de top. Transfer de 100 de milioane de euro

Real Madrid a ratat atât titlul în Spania, cât și finala Ligii Campionilor, drept pentru care pregătește primenirea lotului.

Întrucât Kroos și Modric sunt pe ultima sută de metri a carierei, Real vrea un mijlocaș de top.

Acesta este englezul Jude Bellingham, de la Borussia Dortmund, pentru care madrilenii vor plăto 100 de milioane de euro, deoarece fotbalistul mai are doi ani d econtract cu nemții.

Cele două părți s-au înțeles, dar mutarea nu a fost însă oficializată din respect pentru Borussia Dortmund, care joacă în acest weekend cu titlul pe masă. Trupa lui Edin Terzic are două puncte peste Bayern și joacă, în ultima etapă, pe teren propriu, cu Mainz, în vreme ce munchenezii aumeci la Koln.

Bellingham este titular la naționala Angliei și are o cotă de piață de 120 de milioane de euro.

Real Madrid & Jude Bellingham ⚪️✨

◉ Deal was never going to be signed this week to respect BVB in title race.

◉ Agreement at final stages for €100m plus add-ons, key new contacts next week.

◉ Personal terms agreed in April over long term deal, no doubts.

Step by step ⏳ pic.twitter.com/5B0YQi7jBT