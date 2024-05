Fotbalistul Generației de Aur care a fost prins băut la volan după meci. "M-au așteptat la pândă"

Meciul Generației de Aur de pe Arena Națională a fost urmat de o petrecere la care au participat toți fotbaliștii implicați.

Unul dintre fotbaliștii care a rezistat pe teren tot meciul a fost Miodrag Belodedici. În vârstă de 60 de ani, cel poreclit "Căprioara" arată o formă fizică de invidiat.

Belodedici a fost în formă și la petrecerea de după meci. El a băut două pahare de vin, conform propriilor declarații, dar a făcut greșeala de a se urca la volan. Belo a fost oprit de poliție și testat.

„Poliția m-a oprit în momentul în care am plecat de la petrecere, în jurul orei trei dimineața. Așteptau la pândă. Au plecat în urmărirea mea cu girofarul, ei fiind la 100 metri în spatele meu. Am băut două șprițuri. La etilotest, valoarea a fost de 0,08. Vă dați seama cât de beat eram? Am fost sancționat contravențional, iar la Poliție am stat două ore. Eu le-am spus că nu sunt în stare beat, că pot sta și într-un picior. Mi-au luat permisul pentru 90 de zile", a spus Belodedici pentru Libertatea.