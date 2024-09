Beluga Hvaldimir, descoperită în urmă cu cinci ani purtând un ham ciudat, din cauza căruia a fost suspectată că este folosită de către Marina rusă, a fost găsită moartă în weekend în sud-vestul Norvegiei.

Această informaţie a fost confirmată apoi de către Fredrik Skarbøvik, coordonatorul maritim al portului Stavanger, într-un interviu acordat cotidianului VG.

”Eu l-am găsit pe Hvaldi mort ieri (sâmbătă), în timp ce-l căutam, ca de obicei”, a declarat Sebastian Strand, fondatorul ONG-ului Marine Mind, într-un mesaj transmis AFP.

”Am primit confirmarea că era în viaţă cu un pic peste 24 de ore înainte de a pluti fără să mişte” în largul coastei de sud-vest, la Risavika, a adăugat el.

Hvaldimir was found floating near a pier just a few hours ago.

A necropsy will be performed to find out the cause of his death.

He was still so young …

