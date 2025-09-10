Ben Affleck şi Matt Damon revin pe marile ecrane în 2026 în filmul „The Rip”

La aproape treizeci de ani de la „Good Will Hunting” (1997) al lui Gus Van Sant, la care au colaborat, Ben Affleck şi Matt Damon revin pe marile ecrane în „The Rip”, noul thriller al lui Joe Carnahan, care va fi disponibil pe Netflix începând cu 16 ianuarie 2026.

În „The Rip”, Matt Damon şi Ben Affleck interpretează doi poliţişti din Miami care sunt prinşi într-un vârtej de corupţie şi suspiciuni după descoperirea a milioane de dolari în numerar. Filmul, care se anunţă a fi o revenire la thrillerele tensionate din anii 1990, îi are în distribuţie şi pe actorii Steven Yeun, Sasha Calle şi Teyana Taylor.

Într-un interviu acordat revistei GQ, cei doi prieteni au vorbit despre colaborarea lor profesională, care depăşeşte simplele platouri de filmare. Din 2022, cei doi actori conduc Artists Equity, compania lor de producţie cinematografică. „Obiectivul nostru este întotdeauna să facem filme care credem că ne vor plăcea”, rezumă Matt Damon.

„The Rip” marchează a treia colaborare cinematografică a celor doi actori şi, de la revenirea lor cu „The Last Duel” în 2021, cei doi actori au continuat să lucreze împreună la mai multe proiecte. „Nu contează dacă saturăm piaţa cu filme în care jucăm amândoi! Am fi nebuni să nu profităm de faptul că suntem amândoi încă aici şi capabili să o facem”, a argumentat Matt Damon pentru a-şi convinge partenerul să-şi dezvolte cariera în comun, relatează GQ.

Polar, frescă istorică, biopic: filmografia celor doi prieteni acoperă deja un spectru larg. Dar ei nu intenţionează să se oprească aici. Matt Damon visează la un western sau chiar la un film de groază. Din partea sa, Ben Affleck rămâne convins că „genul este secundar” atâta timp cât povestea merită.

