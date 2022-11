Când vor pierde rușii orașele Mariupol și Melitopol. Previziunile unui experimentat general american privind eliberarea Crimeei

Până în luna ianuarie 2023, armata ucraineană va elibera Melitopol și Mariupol. O astfel de previziune a fost făcută de fostul comandant al Forțelor Terestre SUA din Europa, generalul locotenent Ben Hodges, pe contul său de Twitter.

Potrivit acestuia, utilizarea sistemelor HIMARS de către ucraineni în Herson va permite armatei să atace ținte din Crimeea care se vor afla în raza de acțiune a armelor și vor face vulnerabile bazele militare rusești.

Această tactică va slăbi apărarea Forțelor Armate Ruse și va susține contraofensiva de avans în teritoriul ocupat de ruși, pentru a recăpăta controlul asupra orașului Mariupol până în ianuarie 2023.

După aceea, potrivit fostului comandant al Forțelor Terestre americane în Europa, va veni etapa decisivă a campaniei militare: armata ucraineană va începe eliberarea Crimeei.

Peninsula Crimeea va fi complet eliberată de armata rusă până în vara lui 2023. Generalul Hodges este sigur că intrarea în peninsulă, legată de continent doar prin câteva drumuri înguste, nu va fi o mare problemă pentru ucraineni.

Flota Mării Negre nu va putea proteja, deoarece navele sale se ascund deja de rachetele și dronele antinavă ucrainene.

Anterior, generalul Hodges a spus că SUA ar trebui să transfere sistemele ATACMS în Ucraina pentru instalațiile HIMARS cu o rază de acțiune de până la 300 km. Acest lucru va permite ucrainenilor să lovească în punctele de unde rușii lansează rachete și drone.

În plus, Ben Hodges a sugerat că în această iarnă rușii se vor confrunta cu dificultățile întâmpinate de armata sovietică în timpul invaziei Finlandei în 1939. Pozițiile ruse sunt complet dezorganizate și seamănă cu „dimineața de după un concert rock ”.

HIMARS will soon be firing from Kherson. The approaches to Crimea are within range. This will degrade Russian defenses/LOC's while "left wing" of the counter-offensive takes Mariupol & Melitopol by January. Then begins the decisive phase of the campaign...liberation of Crimea. https://t.co/UBk5Lc5JIO