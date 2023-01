Ce poveste la Australian Open! Americanul care a trecut la profesionism în urmă cu 6 luni s-a calificat în sferturi

Americanul Ben Shelton (89 ATP) e una dintre surprizele plăcute de la Australian Open 2023, primul Grand Slam al anului.

În optimi, Ben Shelton a trecut de compatriotul JJ Wolf (67 ATP) după un meci dramatic, de cinci seturi, scor 6-7, 6-2, 6-7, 7-6, 6-2.

Impresionant e faptul că Ben Shelton (20 de ani) a decis să intre în circuitul profesionist abia în vara anului trecut, el evoluând până atunci doar la nivel de colegii americane.

În sferturi la Australian Open, Shelton va evolua cu învngătorul meciului Roberto Bautista Agut (Spania) - Tommy Paul (SUA).

20yo Ben Shelton, 2022 NCAA singles champion who turned pro six months ago, comes back to beat JJ Wolf 6-7 (5), 6-2, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-2 to reach the QFs of the #AusOpen, his 2nd career Grand Slam.

A special talent.

Awaits Paul or Bautista. pic.twitter.com/3hLPHIE4ny