Fratele lui Mihai Bendeac lucrează la Dinamo. Ce face mai exact tânărul la echipa din Ștefan cel Mare

Fratele lui Mihai Bendeac face parte din organigrama lui Dinamo.

Andrei Bendeac (22 ani) este cel care se ocupă cu partea de social media a clubului din Ștefan cel Mare.

Tânărul, absolvent de Criminologie în Marea Britanie, a povestit cum a început să muncească pentru Dinamo.

"Eu am început colaborarea inițial cu echipa Radio Dinamo 1948, unde realizam emisiuni alături de moderatorii de acolo. Încă am rămas colaborator și la Radio Dinamo, unde colegii cu vechime, Cătălin Alexandru și Ionuț Zainea, au avut un aport uriaș la dezvoltarea viziunii mele despre Dinamo. Prin intermediul lor și al atribuțiilor mele de la Radio, am ajuns să îl cunosc pe administratorul special, Vlad Iacob.

După câteva scurte interacțiuni la meciurile echipei și nu numai, mi-a propus o colaborare. Eu unul am simțit această propunere drept dorința de a forma o echipă tânără, cu o viziune modernă asupra a ce înseamnă o organizație de fotbal, și am acceptat instant, fiind Dinamo.

La Dinamo lucrez în prezent ca voluntar și nici nu mi-aș dori să fie altfel, având în vedere situația financiară a clubului. Titlul «oficial» este de social media manager și creator de conținut.

Dacă referitor la primul aspect am început, cu pași mărunți, să concep niște strategii alături de Dan Giuraniuc, directorul de marketing, dar și Vlad Iacob, partea referitoare la crearea de conținut este un work-in-progress. Concret, administrez paginile de Facebook, Youtube, Instagram și, mai nou, TikTok ale clubului. Eventual, doresc să creez și conținutul original care va fi postat pe aceste rețele", a spus Andrei Bendeac pentru Prosport.

Tănărul a povestit lucruri inedite și despre fratele său, celebru Mihai Bendeac.

"Mereu mă întreabă de situația de la Dinamo, el fiind neapropiat de club de ceva vreme, nu înțelege anumite aspecte, gândește foarte pragmatic și mă întreabă mereu de ce nu facem alt Dinamo dacă actualul are atâtea necazuri, a fost și el puțin influențat de vocile neinformate ale unor foste glorii sau angajați ai clubului care, cu tot respectul, nu înțeleg cu adevărat situația.

Mereu pleacă urechea atunci când îi explic care e situația, de fapt, și până la urmă înțelege că simbolul Dinamo nu poate muri, nu-i vom da voie", a mai spus Andrei Bendeac pentru prosport.

