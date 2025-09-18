Oțetul de mere sau apa cu lămâie: Care are, de fapt, mai multe beneficii pentru sănătate?

Apa cu lămâie se prepară prin diluarea sucului de la una-două lămâi în apă caldă sau la temperatura camerei FOTO Pixabay

Mulți oameni apelează la oțetul de mere și la apa cu lămâie pentru beneficii specifice asupra sănătății, cum ar fi pierderea în greutate, digestia și controlul glicemiei. Află pe care să îl alegi în funcție de obiectivele tale.

Oțetul de mere și apa cu lămâie sprijină ambele pierderea în greutate

Consumul de oțet de mere (ACV) sau apă cu lămâie, combinat cu exerciții și/sau o dietă săracă în calorii, poate ajuta la stimularea pierderii în greutate. Niciunul singur nu te va face să slăbești.

Diverse studii au arătat că oțetul de mere poate îmbunătăți rezultatele pierderii în greutate. Unele teorii despre de ce ar putea ajuta includ:

Acidul acetic (ingredientul activ din oțet) contribuie la arderea grăsimilor

Îmbunătățește sensibilitatea la insulină

Crește consumul de energie

Sporește senzația de sațietate

Reduce pofta de mâncare

Există foarte puține dovezi că apa cu lămâie, în mod specific, ar ajuta la pierderea în greutate. Totuși, consumul de apă în general (indiferent dacă are sau nu lămâie) poate sprijini procesul de slăbire. Apa nu are calorii, iar menținerea hidratării poate induce senzația de sațietate, astfel încât să mănânci mai puțin.

Apa cu lămâie contribuie la o digestie mai bună

Sucul proaspăt de lămâie conține cantități mici de fibre din pulpă, care pot acționa ca prebiotice și pot hrăni bacteriile sănătoase din intestin. Apa cu lămâie conține, de asemenea, vitamina C și flavanone citrice, care pot sprijini sănătatea și funcționarea sistemului digestiv.

Un studiu foarte mic, cu 10 participanți, a comparat consumul de apă simplă, apă cu lămâie și ceai la micul dejun. S-a constatat că, în comparație cu apa simplă, apa cu lămâie a crescut secrețiile gastrice (lichidul produs în stomac care ajută la digestie) și golirea gastrică (viteza cu care alimentele părăsesc stomacul).

Nu a existat nicio diferență între apă și ceai. Acest studiu oferă unele dovezi preliminare că apa cu lămâie poate influența digestia.

Există puține dovezi că oțetul de mere are efecte asupra sănătății intestinale. Mitul că ar conține probiotice este sursa multor afirmații conform cărora ar fi benefic pentru flora intestinală. Deși oțetul de mere este un aliment fermentat, nu conține suficiente microorganisme pentru a fi considerat probiotic atunci când îl bei sau îl consumi.

Oțetul de mere poate ajuta la reglarea glicemiei

Oțetul de mere ar putea avea mai multe beneficii de reglare a glicemiei decât apa cu lămâie, dar ambele pot scădea nivelul zahărului din sânge.

Numeroase studii au arătat că oțetul de mere scade glicemia, fie consumat dimineața pe stomacul gol, fie înainte sau după mese. Acest efect este deosebit de pronunțat la persoanele cu diabet de tip 2, care au deja glicemia mai ridicată.

Un experiment a constatat că administrarea a 15 ml de oțet de mere timp de opt săptămâni sau mai mult ar putea reduce glicemia pe nemâncate, precum și colesterolul, la persoanele supraponderale sau obeze.

Câteva explicații pentru modul în care oțetul de mere ar putea scădea glicemia includ:

Poate încetini descompunerea carbohidraților, ceea ce înseamnă că zaharurile sunt eliberate mai lent în sânge

Poate crește cantitatea de glucoză utilizată de celulele corpului, reducând nivelurile din sânge

Există, de asemenea, unele dovezi că și apa cu lămâie ar putea regla glicemia. În studiul menționat anterior, care a comparat apa simplă, apa cu lămâie și ceaiul la micul dejun, grupul cu apă cu lămâie a avut o glicemie mai scăzută după masă semnificativ mai mică decât grupurile cu apă simplă sau ceai.

De asemenea, a durat mai mult până când glicemia a atins nivelul maxim după masă în grupul care a băut apă cu lămâie. Nu este clar de ce se întâmplă asta, dar ar putea fi un mecanism similar cu cel al oțetului, datorită naturii acide a apei cu lămâie, scrie verywellhealth.com.

Oțet de mere vs. apă cu lămâie: informații nutriționale

Apa cu lămâie se prepară prin diluarea sucului de la una-două lămâi în apă caldă sau la temperatura camerei. Oțetul de mere este adesea consumat ca „shot” sau diluat în apă.

Mai jos este tabelul nutrițional pentru sucul unei lămâi comparat cu 1 lingură (Tbsp) de oțet de mere:

| 10 nutrienți | Suc de lămâie | Oțet de mere (ACV) |

| ------------ | ------------- | ------------------ |

| Calorii | 10,6 kcal | 3,13 kcal |

| Sodiu | 0,48 mg | 0,745 mg |

| Zahăr | 1,21 g | 0,06 g |

| Vitamina C | 18,6 mg | 0 mg |

| Fibre | 0,144 g | 0 g |

