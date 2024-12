Schimbare de lider în Portugalia. Urmează un derby de foc, chiar înaintea Revelionului

Benfica Lisabona a urcat pe primul loc în clasamentul campionatului de fotbal al Portugaliei după victoria cu scorul de 3-0 în faţa lui Estoril, luni pe propriul teren, într-un meci din etapa a 15-a, în timp ce Sporting Lisabona a fost ţinută în şah, 0-0, de Gil Vicente în meciul disputat duminică, informează AFP.

Atacantul grec Vangelis Pavlidis a deschis scorul în min.28, în timp ce coechipierul său Zeki Amdouni a înscris celelalte două goluri pentru Benfica, în min.73 şi 90+4.

Benfica are 38 de puncte, cu unul mai mult decât Sporting, care are acelaşi număr de victorii (12), dar o înfrângere în plus (2). FC Porto, locul 3, are tot 37 de puncte, dar un golaveraj inferior.

Sporting va primi replica Benficăi în derby-ul etapei a 29-a a campionatului, pe data de 29 decembrie.

Rezultate din etapa a 15-a:

Vineri, 20 decembrie

Casa Pia - Arouca 3-1

Sâmbătă, 21 decembrie

FC Famalicao - Farense 1-2

Boavista - AVS 0-0

Moreirense - FC Porto 0-3

Duminică, 22 decembrie

Santa Clara - Sporting Braga 0-2

Gil Vicente - Sporting Portugal 0-0

Luni, 23 decembrie

Benfica - Estoril 3-0

Vitoria Guimaraes - Nacional Madeira 2-2

Estrela Amadora - Rio Ave 1-0

Lider în clasament este Benfica cu 38 pct, urmată de Sporting Lisabona şi FC Porto cu câte 37 pct, Sporting Braga 28 pct etc.

