Fotbalistul roman Vlad Dragomir, curtat de grupari cu nume ale Europei. Benfica ofera o suma impresionanta

Vlad Dragomir, 21 de ani, ar putea ajunge la Benfica Lisabona , el jucand in acest moment la Perugia in Serie B si avand o cota de piata de 1,3 milioane de euro, dupa cum a anuntat in aceasta seara ziarul portughez A Bola.Internationalul de tineret ar urma sa o coste pe Benfica suma de 3 milioane de euro.Totusi, acelasi ziar citat mai sus scrie ca Benfica se va lupta in aceasta vara cu echipe precum Galatasaray , Genk, Cagliari si Sampdoria In actuala stagiune din Serie B, Dragomir a evoluat in 20 de partide pentru Perugia.Mijlocasul roman nascut la Timisoara a evoluat pentru tineretul lui Arsenal intre 2015 - 2018. La nationalele de tineret ale Romaniei are 8 selectii, dar nu are vreun gol marcat.D.A.