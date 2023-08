Duel stelar între Benfica și Porto în Supercupa Portugaliei: cum s-a terminat disputa VIDEO

Benfica a obţinut, miercuri, cel de-al 83-lea titlu naţional, câştigând Supercupa Portugaliei, după ce a trecut de FC Porto, scor 2-0.

La primul său meci oficial de la revenirea sa în vară, Angel Di Maria a deschis scorul în repriza a doua (61), fiind urmat rapid de Petar Musa (68).

Pe final de meci, Pepe, care primise deja un cartonaş galben, a completat întâlnirea violentă cu un cartonaş roşu direct (90+1).

Sergio Conceiçao a fost şi el eliminat în prelungiri pentru proteste prea vehemente (90+8).

Great goal by Ángel Di Maria with Benfica in the first official match after returning against Porto in the Portuguese Super Cup.👏🫶🇦🇷❤️✨pic.twitter.com/FLHNNv52AO