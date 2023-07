Achitat în procesul în care era acuzat de viol de mai multe femei, Benjamin Mendy și-a găsit o nouă echipă

După doi ani petrecuți prin tribunale, fostul fotbalist de la Manchester City și-a găsit o nouă echipă.

Benjamin Mendy a plâns în momentul în care ultima acuzație de viol împotriva lui a fost respinsă.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani s-a alăturat echipei Manchester City în 2017 şi a făcut obiectul unei anchete a poliţiei după ce 13 femei au formulat acuzaţii împotriva sa şi a co-acuzatului Louis Saha Matturie.

Mendy a jucat ultima dată pentru City împotriva lui Tottenham Hotspur în august 2021 şi a fost suspendat de clubul din Premier League mai târziu în acea lună, când a fost arestat. City l-a eliberat când contractul său a expirat luna trecută.

Acum, Benjamin Mendy va evolua pentru Lorient, echipă din prima ligă franceză, semnând un contract pe doi ani.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: FC Lorient have signed Benjamin Mendy on a contract until June 2025.

(Source: @FCLorient) pic.twitter.com/qu7CG0smg1