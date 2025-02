Netanyahu acuză Hamas de o încălcare „perversă” a acordului prin nepredarea rămăşiţelor lui Shiri Bibas. „Vor plăti prețul” FOTO/VIDEO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu acuză vineri, 21 februarie, mişcarea islamistă palestiniană Hamas de faptul că a comis o încălcare „perversă” a acordului de încetare a focului în războiul din Fâşia Gaza prin faptul că nu a predat rămăşiţele ostaticei Shiri Bibas şi ameninţă că va acţiona cu hotărâre pentru a o aduce înapoi în Israel, relatează AFP.

Netanyahu mai spune că Hamasul va plăti prețul pentru încălcarea acordului.

La France, mobilisée pour la libération de tous les otages, se tient aux côtés de Yarden et de la famille Bibas. En fraternité universelle. pic.twitter.com/3UOxwFcg3v

Visages de l’innocence et de l’amour.

”Vom acţiona cu hotărâre pentru a-i aduce înapoi pe Shiri acasă şi pe toţi ostaticii noştri, vii şi morţi, şi vom veghea ca Hamasul să plătească preţul aceste încălcări crude şi perverse a acordului” Hamasului cu Israelul, ameninţă pe X Netanyahu într-o declaraţie video.

🔴 Netanyahu: Hamas will ‘pay full price’ for not returning Shiri Bibas

Follow the latest ⬇️https://t.co/HrQAKmxqVC pic.twitter.com/vPb1j9gvhQ