Armistițiu în Gaza: Netanyahu anunță că 20 de ostatici israelieni mai sunt în viață, iar alți 28 au murit

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 14:22
Soldați israelieni Foto: Hepta

Acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas prevede întoarcerea în Israel a ostaticilor reţinuţi în Fâşia Gaza, iar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri, într-o declaraţie de presă, că 20 dintre ostaticii din Gaza sunt în viaţă, iar 28 au murit.

Acest anunţ pare să confirme pentru prima dată moartea a doi ostatici (un student nepalez şi un soldat israelian) al căror deces nu fusese anunţat până acum de autorităţile israeliene, menţionează Le Figaro.

Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor, a anunţat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-o declaraţie, ceea ce înseamnă că armistiţiul intră imediat în vigoare.

Atât israelienii, cât şi palestinienii s-au bucurat după anunţarea acordului, cel mai important pas de până acum pentru a pune capăt celor doi ani de război, în care peste 67.000 de palestinieni au fost ucişi, şi pentru a readuce ultimii ostatici capturaţi de Hamas în atacurile sângeroase care au declanşat conflictul.

Şeful Hamas în exil din Gaza, Khalil Al-Hayya, a declarat că a primit garanţii din partea Statelor Unite şi a altor mediatori că războiul s-a încheiat.

Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a declarat că încetarea focului va intra în vigoare în termen de 24 de ore de la aprobarea acordului de către guvern. După această perioadă de 24 de ore, ostaticii deţinuţi în Gaza vor fi eliberaţi în decurs de 72 de ore.

