Benjamin Netanyahu s-a prezentat la audieri în procesul în care este inculpat de corupție. Donald Trump a cerut grațierea premierului israelian

Autor: Maria Popa
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:21
144 citiri
Benjamin Netanyahu s-a prezentat la audieri în procesul în care este inculpat de corupție. Donald Trump a cerut grațierea premierului israelian
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu FOTO: Hepta

Premierul israelian Benjamin Netanyahu este audiat miercuri, 15 octombrie, la un tribunal din Tel Aviv în procesul-fluviu în care este inculpat de corupţie, deschis în mai 2020, relatează AFP.

El s-a prezentat la tribunal zâmbind, purtând un costum închis la culoare şi o cravată roşie, înconjurat de mai mulţi miniştri - huiduiţi de o mână de manifestanţi - la sosirea la tribunal.

Luni, 13 octombrie, preşedintele american Donald Trump i-a cerut, în Parlamentul israelian, omologului său israelian să-l graţieze pe Netanyahu - inculpat de corupţie, fraudă şi abuz de încredere în trei dosare.

Această nouă audiere intervine la două zile după eliberarea ostaticilor din Fâşia Gaza în cadrul unui acord pe care l-a încheiat cu Hamasul, patronat de către Statele Unite, în schimbul eliberării unor deţinuţi palestinieni.

Cadouri contra favoruri

Benjamin şi Sara Netanyahu, soţia sa, au fost inuclpaţi cu privire la faptul că au acceptat cadouri de lux - în valoare de peste 260.000 de dolari -, constând în trabucuri, bijuterii şi şampanie din partea unor miliardari, în schimbul unor favoruri politice.

În alte două dosare, Benjamin Netanyahu este acuzat de faptul că a încercat să negocieze o acoperire mai favorabilă în două publicaţii israeliene.

În cursul procesului - care a fost amânat în mai multe rânduri de când a fost deschis în mai 2020, inclusiv înainte de deschidere -, Benjamin Netanyahu a negat mereu că a comis vreo faptă ilegală şi repetă la nesfârşit că este victima unei ”cabale” politice care vrea să-l înlăture de la putere.

Liderul Partidului Likud (dreapta), el deţine recordul celor mai mulţi ani petrecuţi la conducerea Guvernului israelian - peste 18 ani în total, cu întreruperi, începând din 1996.

Un proiect de reformare a justiţiei, iniţiat de către Guvernul său - unul dintre cele mai de dreapta din istoria Israelului după ce s-a întors la putere, la sfârşitul lui 2022 - a provocat una dintre cele mai mari contestări populare de la înființarea Israelului, în 1948.

Acest proiect a fost suspendat de către Guvern abia după un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, care a declanșat Războiul din Fâşia Gaza.

Această reformă este denunţată de către adversarii săi drept o derivă autoritaristă, care vizează să submineze fundamentele statului de drept şi să slăbească puterea judecătorilor în favoarea puterii aleşilor.

Cele două războaie ale lui Trump: Experții explică de ce diplomația a funcționat în Gaza, dar nu și în Ucraina
Cele două războaie ale lui Trump: Experții explică de ce diplomația a funcționat în Gaza, dar nu și în Ucraina
Succesul președintelui american Donald Trump în negocierea acordului de armistițiu din 9 octombrie dintre Israel și Hamas a fost lăudat în întreaga lume. Ceea ce pare a fi o victorie...
Ne întoarcem la protocoalele DNA-SRI din epoca Bǎsescu. Cum vrea Nicușor Dan să implice serviciile în lupta anticorupție. „Deja se anunță un eșec”
Ne întoarcem la protocoalele DNA-SRI din epoca Bǎsescu. Cum vrea Nicușor Dan să implice serviciile în lupta anticorupție. „Deja se anunță un eșec”
Președintele Nicușor Dan a vorbit luni seară, la PRO TV, despre viitoarea Strategie de Securitate Națională, care va aborda două probleme importante: războiul hibrid și corupția. Dacă...
#Benjamin Netanyahu, #audiat, #coruptie, #Benjamin Netanyahu premier Israel, #frauda, #abuz putere, #Cadouri , #Stiri Benjamin Netanyahu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Alaba, OUT! Austriecii au facut anuntul, dupa 0-1 cu Romania
ObservatorNews.ro
Satul din Romania cu pamanturi bogate, repopulat de oraseni. Localnicii au plecat cu zeci de ani in urma
DigiSport.ro
Acuzat de viol in casa lui Michael Schumacher. Asistenta din echipa medicala a legendarului pilot a depus plangere

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul Ungariei e acuzat de implicare într-un atac cibernetic asupra unui înalt oficial străin: "Orban disprețuiește democrația și statul de drept"
  2. Mesaje false în numele Poliției Române. Se solicită plata amenzilor online prin formulare care cer date de card
  3. Primarul interimar al Capitalei, despre accidentul mortal din Berceni: „Vom analiza stadiul solicitării pentru semafor”
  4. De ce a dormit în mașină la Bruxelles directorul unui mare muzeu din România. Se dusese să primească un premiu important. ”Nu s-a plâns, n-a jelit”
  5. Benjamin Netanyahu s-a prezentat la audieri în procesul în care este inculpat de corupție. Donald Trump a cerut grațierea premierului israelian
  6. Ucraina, tot mai aproape de racheta care-l sperie de moarte pe Putin. O delegație ucraineană discută cu producătorii Tomahawk VIDEO
  7. Armata recunoaște deficiențe la mobilizarea rezerviștilor: „Tocmai acesta este scopul exercițiului”
  8. O româncă drogată și băută a băgat în spital doi polițiști elvețieni. Scandalul a avut loc în parcarea unui magazin
  9. „Lacul lebedelor” răsună din nou la Sankt Petersburg: Tinerii ruși sfidează regimul Putin cântând o melodie interzisă VIDEO
  10. Două școli evacuate după cutremurul din Satu Mare: Peretele unei săli de clasă a crăpat