Benjamin Netanyahu s-a prezentat la audieri în procesul în care este inculpat de corupție. Donald Trump a cerut grațierea premierului israelian

Premierul israelian Benjamin Netanyahu este audiat miercuri, 15 octombrie, la un tribunal din Tel Aviv în procesul-fluviu în care este inculpat de corupţie, deschis în mai 2020, relatează AFP.

El s-a prezentat la tribunal zâmbind, purtând un costum închis la culoare şi o cravată roşie, înconjurat de mai mulţi miniştri - huiduiţi de o mână de manifestanţi - la sosirea la tribunal.

Luni, 13 octombrie, preşedintele american Donald Trump i-a cerut, în Parlamentul israelian, omologului său israelian să-l graţieze pe Netanyahu - inculpat de corupţie, fraudă şi abuz de încredere în trei dosare.

Această nouă audiere intervine la două zile după eliberarea ostaticilor din Fâşia Gaza în cadrul unui acord pe care l-a încheiat cu Hamasul, patronat de către Statele Unite, în schimbul eliberării unor deţinuţi palestinieni.

Cadouri contra favoruri

Benjamin şi Sara Netanyahu, soţia sa, au fost inuclpaţi cu privire la faptul că au acceptat cadouri de lux - în valoare de peste 260.000 de dolari -, constând în trabucuri, bijuterii şi şampanie din partea unor miliardari, în schimbul unor favoruri politice.

În alte două dosare, Benjamin Netanyahu este acuzat de faptul că a încercat să negocieze o acoperire mai favorabilă în două publicaţii israeliene.

În cursul procesului - care a fost amânat în mai multe rânduri de când a fost deschis în mai 2020, inclusiv înainte de deschidere -, Benjamin Netanyahu a negat mereu că a comis vreo faptă ilegală şi repetă la nesfârşit că este victima unei ”cabale” politice care vrea să-l înlăture de la putere.

Liderul Partidului Likud (dreapta), el deţine recordul celor mai mulţi ani petrecuţi la conducerea Guvernului israelian - peste 18 ani în total, cu întreruperi, începând din 1996.

Un proiect de reformare a justiţiei, iniţiat de către Guvernul său - unul dintre cele mai de dreapta din istoria Israelului după ce s-a întors la putere, la sfârşitul lui 2022 - a provocat una dintre cele mai mari contestări populare de la înființarea Israelului, în 1948.

Acest proiect a fost suspendat de către Guvern abia după un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, care a declanșat Războiul din Fâşia Gaza.

Această reformă este denunţată de către adversarii săi drept o derivă autoritaristă, care vizează să submineze fundamentele statului de drept şi să slăbească puterea judecătorilor în favoarea puterii aleşilor.

