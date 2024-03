Scandal diplomatic după publicarea unei caricaturi cu Benjamin Netanyahu vampir FOTO

Un cotidian din Quebec a prezentat scuze după ce a publicat o caricatură cu premierul israelian Benjamin Netanyahu reprezentat cu trăsăturile unui vampir, care a şocat până la vârful statului canadian, relatează AFP.

Acest desen - denunţat drept antisemit - a fost publicat de site-ul de ştiri online La Presse şi a fost retras la câteva ore după publicare.

”Desenul se voia critică a politicii lui Netanyahu. El viza Guvernul israelian, nu poporul evreu”, şi-a cerut scuze editorialista-şefă a site-ului, Stéphanie Grammond.

”A fost regretabil să-l prezentăm pe premier cu trăsăturile vampirului Nosferatu, pentru că acest personaj de cinema a fost folosit de către propaganda nazistă, aşa cum au semnalat cititorii publicaţiei”, a adăugat ea.

În această caricatură, intitulată ”Nosfeniahu în drum către Rafah”, Netanyahu este reprezentat cu urechi ascuţite, gheare în loc de mâini, în picioare, purtând o mantie.

On the heels of Canada’s announcement that they will stop permitting military equipment to Israel, a major Canadian newspaper today published a virulently antisemitic cartoon.

The cartoon features Bibi Netanyahu’s face on the body of the vampire from the 1922 film Nosferatu.… pic.twitter.com/55e54sm39B