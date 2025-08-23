Netanyahu declară că foametea din Fâșia Gaza este o "minciună nerușinată": "Singurii înfometați sunt ostaticii israelieni"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat drept o "minciună nerușinată" raportul ONU ce declară foamete în Fâșia Gaza și a afirmat că adevăratul vinovat este mișcarea islamistă palestiniană Hamas, transmit vineri AFP și Reuters.

"Israelul nu are politica foametei. Israelul are o politică de prevenire a foametei", arată un comunicat al biroului șefului guvernului israelian, care subliniază că "singurii care sunt înfometați deliberat în Gaza sunt ostaticii israelieni" ai Hamas.

ONU a declarat oficial vineri foamete în Fâșia Gaza după ce experții internaționali au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o stare "catastrofică". Foametea din Gaza "ar fi putut fi evitată" dacă nu ar fi existat "obstrucționarea sistematică din partea Israelului", a acuzat responsabilul cu coordonarea afacerilor umanitare al Națiunilor Unite, Tom Fletcher.

Însă raportul ONU "ignoră eforturile umanitare ale Israelului și furturile sistematice de ajutoare de către Hamas", a reacționat Netanyahu, care a subliniat că "cei care fură sunt chiar cei care au cauzat penurii temporare, pe care Israelul le-a depășit grație" acțiunilor sale.

Potrivit experților ONU, peste o jumătate de milion de oameni din Gaza se confruntă cu condiții "catastrofice", cel mai ridicat nivel de stres alimentar - conform Cadrului integrat de clasificare a fazelor securității alimentare (IPC), o agenție a ONU cu sediul la Roma - caracterizat prin foamete și moarte. Acest număr, bazat pe informații strânse până pe 15 august, ar urma să ajungă la aproape 641.000 până la sfârșitul lui septembrie.

Conflictul militar din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatici și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia, până vineri la prânz, au murit 62.192 persoane, dintre care 34 în ultimele 24 de ore, și alte 157.114 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. AGERPRES/(AS - redactor: Tudor Martalogu, editor: Florin Ștefan, editor online: Gabriela Badea)

