Planul lui Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City a fost aprobat de Israel. Cel puțin planuri are Tel Avivul cu enclava

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 08 August 2025, ora 07:33
Benjamin Netanyahu, premierul Israelului FOTO X/@Megatron_ron

Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului.

Cabinetul de securitate al Israelului a adoptat şi cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza, inclusiv „controlul de securitate israelian în Fâşia Gaza” şi o nouă administraţie civilă care să guverneze enclava, care să nu fie nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană.

„Cabinetul de securitate a aprobat propunerea prim-ministrului pentru înfrângerea Hamas”, se arată într-o declaraţie a Biroului Prim-ministrului.

„Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) se vor pregăti pentru preluarea controlului asupra Gaza City, asigurând în acelaşi timp furnizarea de ajutor umanitar populaţiei civile aflate în afara zonelor de luptă”, mai arată documentul.

De asemenea, Cabinetul de securitate al Israelului a adoptat şi cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza.

Principiile includ dezarmarea Hamas, returnarea ostaticilor – vii şi morţi –, demilitarizarea Gazei, controlul de securitate israelian în enclavă şi înfiinţarea unei „administraţii civile alternative”, se arată într-o declaraţie publicată vineri de Biroul Prim-ministrului.

Israelul a precizat că o astfel de administraţie nu va fi formată nici de Hamas, nici de Autoritatea Palestiniană.

„O majoritate decisivă a miniştrilor din Cabinetul de securitate a considerat că planul alternativ prezentat Cabinetului de securitate nu ar duce nici la înfrângerea Hamas, nici la returnarea ostaticilor”, se arată în declaraţie.

Nu este clar deocamdată la ce plan alternativ face referire declaraţia sau cine l-a prezentat, comentează CNN.

