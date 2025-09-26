Benjamin Netanyahu, persona non grata într-o țară membră UE și NATO. Explicația deciziei unanime a guvernului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost declarat persona non grata în Slovenia, într-o decizie unanimă a Guvernului de la Ljubljana de joi, 26 septembrie. Motivul pentru care a fost interzisă intrarea lui Netanyahu pe teritoriul țării ține de faptul că acesta este cercetat de Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) cu privire la crime de război şi crime împotriva umanităţii.

„Prin acest demers, Slovenia îşi confirmă angajamentul faţă de dreptul internaţional, valorile universale ale drepturilor omului şi o politică externă bazată pe principii şi coerentă”, a anunţat Guvernul sloven într-un scurt comunicat.

Slovenia, un stat membru al Uniunii Europene (UE), a recunoscut Palestina ca stat anul trecut, a impus un embargo armamentului destinat Israelului şi a interzis importul de produse din colonii israeliene în teritoriile palestiniene.

În iulie, Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul său a doi miniştri israelieni de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir (ministrul Securității Naționale) și Bezalel Smotrich (ministrul Finanțelor) pentru declarațiile lor controversate, considerate un apel la violență împotriva palestinienilor.

„Publicul ştie că sunt proceduri împotriva (lui Benjamin Netanyahu) în curs cu privire la comiterea unor crime de război şi crime împotriva umanităţii”, a anunţat ministrul sloven de Externe Neva Grasic.

„Prin această decizie, Guvernul transmite Israelului mesajul clar că Slovenia se aşteaptă la respectarea deciziilor tribunalelor internaţionale şi a dreptului internaţional umanitar”, a subliniat ea.

Al treilea membru al guvernului israelian sancționat de Slovenia

Premierul israelian este al treilea membru al Executivului Israelian sancționat de Slovenia. În iulie, miniştrii israelieni Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich au fost declarați personae non gratae, în urma unor „declaraţii genocidare” şi incitare la violenţă împotriva palestinienilor.

Autorităţile slovene au cerut în repetate rânduri, la fel ca alte state europene, un armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza şi o creştere a ajutorului umanitar în Fâşia Gaza, devastată de război.

În iulie, Guvernul sloven a impus un embargo exporturilor, importurilor şi tranzitului de armament către şi dinspre Israel.

În august, Slovenia a interzis importuri de bunuri produse în colonii israeliene din Cisiordania şi a aprobat un pachet suplimentar de ajutor destinat Fâşiei Gaza.

