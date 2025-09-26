Benjamin Netanyahu, persona non grata într-o țară membră UE și NATO. Explicația deciziei unanime a guvernului

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 10:16
609 citiri
Benjamin Netanyahu, persona non grata într-o țară membră UE și NATO. Explicația deciziei unanime a guvernului
Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, declarat persona non grata în Slovenia FOTO /Hepta

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost declarat persona non grata în Slovenia, într-o decizie unanimă a Guvernului de la Ljubljana de joi, 26 septembrie. Motivul pentru care a fost interzisă intrarea lui Netanyahu pe teritoriul țării ține de faptul că acesta este cercetat de Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) cu privire la crime de război şi crime împotriva umanităţii.

„Prin acest demers, Slovenia îşi confirmă angajamentul faţă de dreptul internaţional, valorile universale ale drepturilor omului şi o politică externă bazată pe principii şi coerentă”, a anunţat Guvernul sloven într-un scurt comunicat.

Slovenia, un stat membru al Uniunii Europene (UE), a recunoscut Palestina ca stat anul trecut, a impus un embargo armamentului destinat Israelului şi a interzis importul de produse din colonii israeliene în teritoriile palestiniene.

În iulie, Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul său a doi miniştri israelieni de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir (ministrul Securității Naționale) și Bezalel Smotrich (ministrul Finanțelor) pentru declarațiile lor controversate, considerate un apel la violență împotriva palestinienilor.

„Publicul ştie că sunt proceduri împotriva (lui Benjamin Netanyahu) în curs cu privire la comiterea unor crime de război şi crime împotriva umanităţii”, a anunţat ministrul sloven de Externe Neva Grasic.

„Prin această decizie, Guvernul transmite Israelului mesajul clar că Slovenia se aşteaptă la respectarea deciziilor tribunalelor internaţionale şi a dreptului internaţional umanitar”, a subliniat ea.

Al treilea membru al guvernului israelian sancționat de Slovenia

Premierul israelian este al treilea membru al Executivului Israelian sancționat de Slovenia. În iulie, miniştrii israelieni Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich au fost declarați personae non gratae, în urma unor „declaraţii genocidare” şi incitare la violenţă împotriva palestinienilor.

Autorităţile slovene au cerut în repetate rânduri, la fel ca alte state europene, un armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza şi o creştere a ajutorului umanitar în Fâşia Gaza, devastată de război.

În iulie, Guvernul sloven a impus un embargo exporturilor, importurilor şi tranzitului de armament către şi dinspre Israel.

În august, Slovenia a interzis importuri de bunuri produse în colonii israeliene din Cisiordania şi a aprobat un pachet suplimentar de ajutor destinat Fâşiei Gaza.

Cu sprijin american, Netanyahu sfidează comunitatea internațională și promite măsuri împotriva statelor care recunosc Palestina
Cu sprijin american, Netanyahu sfidează comunitatea internațională și promite măsuri împotriva statelor care recunosc Palestina
Cu sprijinul explicit al Statelor Unite, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul va răspunde ferm statelor care au recunoscut oficial existența unui stat palestinian....
Trump „nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania”. Noul plan al președintelui SUA pentru Gaza include retragerea trupelor și o nouă guvernare fără Hamas
Trump „nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania”. Noul plan al președintelui SUA pentru Gaza include retragerea trupelor și o nouă guvernare fără Hamas
Președintele american Donald Trump a luat o poziție mai dură față de Israel după întâlnirea cu premierul Benjamin Netanyahu de joi, 25 septembrie. Liderul de la Casa Albă a anunțat că...
#Benjamin Netanyahu, #Israel, #persona non grata, #Slovenia, #smotri , #Stiri Benjamin Netanyahu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump, mesaj pentru intreaga omenire: "Pun in pericol reputatia Americii!"
ObservatorNews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins dupa 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Adevarul.ro
Pericolul care ne invadeaza corpul: descoperire surprinzatoare in oasele umane

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump a semnat ordinul care permite vânzarea TikTok în SUA: Cât va costa platforma social media. Oracle și Rupert Murdoch, printre presupușii viitori acționari
  2. Putin se gândește doar la cum să devină nemuritor, spune laureata Nobel Oleksandra Matviiciuk. „La procesul său voi lua cea mai frumoasă rochie, un ruj roșu, ca o învingătoare”
  3. Iar s-a răzgândit. Cum a ajuns să o complimenteze Donald Trump pe Ursula von der Leyen
  4. Benjamin Netanyahu, persona non grata într-o țară membră UE și NATO. Explicația deciziei unanime a guvernului
  5. ASE începe noul an universitar luni, 29 septembrie 2025, când inaugurează și Clădirea „Mihai Eminescu” din Bd. Dacia nr. 41, după reabilitare și modernizare
  6. Trump îl face de râs pe Erdogan: „El știe mai bine ca oricine despre alegerile trucate” VIDEO
  7. Bărbat de 52 de ani, reținut după ce a luat de mână o elevă cu forța în apropierea școlii. Fata a fost salvată de trecători
  8. Ar trebui să se alăture România solicitărilor de a primi arme nucleare? Expert: „Astfel de arme ar deveni imediat ținte potențiale pentru Rusia și nu numai”
  9. Mark Rutte, despre șeful diplomației ruse: ”E ministru de pe vremea lui Hristos. Să nu ne mai uităm în gura lui Lavrov” VIDEO
  10. Ce spun procurorii despre mercenarul Horațiu Potra: „Un factor de instabilitate extrem de periculos”