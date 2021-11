Ce spunea Benone Sinulescu despre copilărie și prietenii de suflet: "Mai și chiuleam, mergeam la toate concertele. Toți veneau în jurul meu să mă asculte"

Regretatul artist Benone Sinulescu a povestit într-o relatare emoționantă, de pe site-ul care îi poartă numele, despre familia lui, anii de școală și relația lui cu muzica pe care o avea încă din copilărie.

Cum a primit numele Benone

"M-am născut în localitatea Siriu, la 24 mai 1937. Este o localitate de munte, superbă. M-a botezat soția fratelui bunicului meu. Cornelia Damian. Cum am devenit Benone? Asta e bine de povestit: mama mea fiind țărancă, în timp ce era gravidă, avea o surata. Ce înseamnă surata? Se lega o frăție între femei. Și surata mamei era gravidă, și mama. Și ele acolo citeau o carte, Genoveva de Brabant . Era o povestioară, am citit-o și eu când eram mic, de curiozitate, să știu de unde mi se trage numele.

Această Genoveva născuse și ea un copil, un băiat pe care îl chema Benoni, în limba italiană ar însemna Fiul durerii. A trăit în pădure, printre animale, printre căprioare și, citind mama această carte, așa mult i-a plăcut încât a zis că, dacă naște băiat, o să-i pună numele Benoni, și dacă naște față o să-i pună numele Genoveva. Și mama a născut băiat. Deci Benoni. Între timp s-a transformat numele, a devenit Benone."

Anii de școală

"Am intrat la școală la 7 ani. Imediat după război. Făceam muzică la școală și preotul care făcea cu noi ora de muzică și de religie nu m-a acceptat în corul școlii pentru că eu cântăm prea tare. Între timp s-a prins totuși că-s bun și m-a primit. Aveam obiceiul să mă urc în copaci și de acolo cântăm cât mă țineau plămânii, zbieram, cântăm și toată lumea zicea: Asta-i băiatul lui Luca! Pe tatăl meu îl chema Luca, iar pe mama Ileana. Și tatăl meu cânta la Biserica. O viață întreagă a cântat la Biserica și era un foarte bun tenor. Probabil că pe tata l-am moștenit și eu…"

Cum a început să îndrăgească genul popular

"Îmi plăcea foarte mult să ascult muzică la radio. Și, întrucât cel pe care îl aveau părințîi abia-și mai ducea zilele, îmi confecționăm singur radiouri cu galena. Cu căști, cu condensator, cu firicel de sârmă cu care căutăm postul respectiv pe o piatră. Pîrîta, sau cam așa ceva se chema piatra aceea. Și ascultăm în căști. Cu un astfel de aparat am început să îndrăgesc atât de mult cântecul popular, ascultând cu acea cască pe monștrii sacri ai cântecului popular românesc, cum ar fi Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ioana Radu, Ion Luican…"

Amintiri din copilărie

"Am avut o copilărie de-a dreptul extraordinară. Eram liberi, independenți, mai luam și câte o chelfăneală când întârziam acasă, când făceam năzbâtii. Făceam multe năzdrăvănii, inventam diferite jocuri cum ar fi: de-a părinții, de-a bucătarul, leapșa.

Unele jocuri le mostenisem: turca, purceaua, ochi zgaiti și multe altele. Noi, copiii, eram într-o continuă efervescență…

Rol de solist am avut pentru prima oară în localitatea Pleșcoi, satul natal al tatălui meu, acolo unde am făcut și un an de școală. S-a întâmplat în clasa a cincea, când am fost ales solist al școlii din Pleșcoi și totodată dirijor de cor. Cel care mi-a descoperit calitățile vocale a fost profesorul de muzică de la școală din Pleșcoi, domnul Dima, care într-o zi mi-a spus: vei fi solistul corului nostru și în același timp și dirijor. Acolo am cântat prima mea melodie solistică: Eroul Ceapaev trecea prin Urali…"

Unde a învățat în anii de gimnaziu

"Clasele a V-a, a VI-a și a VII-a le-am făcut în diferite locuri: Pleșcoi, Nehoiu,Pâtârlagele, din motivul că nu aveam gazde stabile. Pe la toate școlile prin care am trecut am lăsat urme că aș putea deveni un viitor cântăreț. Eu tot timpul cântăm, când întâlneam un prieten, îi spuneam că am învățat un cântec nou. Și “hai să va cant”. Și toți veneau în jurul meu și mă ascultau. În generală eram un elev foarte bun până s-a inoculat mai tare microbul cu artistăraia asta. Mai și chiuleam, mergeam la toate concertele, fie ele de muzică populară sau ușoară."

Ce a urmat după școala elementară

"După școală elementară am urmat cursurile Școlii Medii Tehnice Mecanice (liceu industrial). În primul an am fost șef de clasa. Am participat pe vremea liceului la multe concursuri interscolare, unde beneficiam de galeria colegilor mei. Am luat și premii, dar am și pierdut. Fie câștigăm, fie pierdeam, colegii mei erau alături de mine, iar dacă pierdeam, colegii mei îmi ridicau moralul.

După Școală Medie Tehnică din Buzău, am urmat cursurile Școlii Speciale de Muzică din București. Aici am dat câteva diferențe și astfel am devenit absolvent de liceu teoretic. Timp de 4 ani, la București am studiat Canto și toate celelalte cursuri de specialitate, având profesori de mare calibru: Elisabeta Moldoveanu- Canto, Viorel Cosma- Istoria Muzicii, Filaret Barbu-Armonie. Am avut și colegi de școală de excepție: marea cântăreața de opera Ileana Cotrubaș, clarinetistul de talie mondială Aurelian Octav Popa, cântăreața de opera Lucia Tibuleac, dirijorul și violonistul Ilarion Ionescu Galați, marele pianist Eugen Ciceu, Gheorghe Zamfir, Paul Staicu, Florian Economu, Natalia Gliga, Marian Nistor, Marian Soare, Victoria Darvai, Natalia Șerbănescu și foarte mulți alții."

Artistul care l-a influențat în a se dedica cântecului popular

"Marele cântăreț Ion Luican a fost cel care m-a influențat în a mă dedică cântecului popular. Îl ascultăm la radio cu multă plăcere, dar nu voiam să îl imit. Mi-am creat un stil propriu și am încercat să fiu Eu. Era foarte greu să te remarci atunci când în mare vogă erau: Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ion Luican, Ioana Radu, Ștefan Lăzărescu, Alex. Grozutu, Rodica Bujor, Emil Gavris.

Probabil că repertoriul cu care am venit din zona Carpaților de Curbură, nemaiabordat până atunci, timbrul vocal diferit și melosul specific zonei de interferență (Muntenia, Ardeal, Moldova), toate acestea au dus la evidențierea mea printre cântăreții consacrați."

Prietenii apropiați sufletului său

"Din grupul de prieteni apropiați sufletului fac parte parte scriitorii: Fănuș Neagu, Vasile Baran, Carol Român, omul de afaceri ing.Constantin Toma, poeții basarabeni: Grigore Vieru, Serafim Belicov, Arcadie Suceveanu, artiștii: Angela Moldovan, Margareta Pâslaru, Constantin Drăghici, Gheorghe Zamfir, prof. Claudiu Matasa- Florida, ing. Ștefan Reznic (New York), ing.Marius Bobos (Germania)."

Cele mai importante turnee

"Am efectuat în decursul carierei peste 2000 de turnee, atât în țară cât și peste hotare. Din țările nordice (Norvegia, Finlanda), în cele estice europene (Rusia, Bulgaria), iarăși în cele nordice (Suedia, Danemarca), apoi în cele din Europa Centrală și vestică: Germania, Olanda, Italia, Anglia, Austria, Spania, Portugalia, am cântat pentru iubitorii de folclor din Europa, Asia, America- Statele Unite ale Americii și Canada."

Artiștii care i-au fost alături pe scenă

"Am avut privilegiul și bucuria să cant pe aceeași scenă cu Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ioana Radu, Ion Luican, Irina Loghin, Rodica Bujor, Mia Braia, Alexandru Grozuta, Gheorghe Zamfir, Ștefan Lăzărescu; am cântat, de asemenea, sub bagheta celor mai mari dirijori ai țării: Victor Predescu, Nicu Stănescu, Sile Dinicu, Ionel Budișteanu, Nicușor Predescu, Paraschiv Oprea, Gheorghe Zamfir, Florian Economu și a multor altora."

Benone Sinulescu a murit acasă joi, 18 noiembrie, la vârsta de 84 de ani, din cauza unei pneumonii.

