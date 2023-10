Beny Steinmetz va fi predat autorităților române, a decis o instanță din Cipru. Decizia nu este definitivă

Justiţia din Cipru a decis ca omul de afaceri Beny Steinmetz, condamnat la cinci ani închisoare în România în dosarul Ferma Băneasa, să fie predat autorităţilor române, decizia nefiind însă defintivă.

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a anunţat miercuri că instanţa cipriotă a decis predarea lui Benyamin Steinmetz autorităţilor din România, în conformitate cu prevederile Deciziei-cadru 2002/584/JAI, precizând că decizia nu este definitivă. Termenul în care poate fi atacată cu apel este de 3 zile, precizează Ministerul Justiţiei.

În decembrie 2020, Benyamin Steinmetz a fost condamnat definitiv, de ÎCCJ, la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat.Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare, de către Curtea de Apel Braşov.

Steinmetz a fost reţinut în Cipru la sfârşitul lunii august, în baza acestui mandat de arestare, fiind eliberat condiţionat o săptămână mai târziu. Mandatul european de arestare a fost emis la data de 12 ianuarie 2021 de Curtea de Apel Braşov. Omul de afaceri a fost condamnat la cinci ani închisoare în România, în decembrie 2020, în dosarul Ferma Băneasa. Acest caz, care datează de mai mulţi ani, se referă la implicarea sa într-un grup infracţional care ar fi încercat să obţină în mod ilegal drepturi asupra unor terenuri în România.

Ads

”Cooperarea judiciară în materia mandatului european de arestare are loc pe cale directă, între autorităţile judiciare române şi străine. Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate centrală, are posibilitatea de a facilita cooperarea şi a făcut-o cu promptitudine când instanţele au solicitat acest lucru. Ministerul Justiţiei îndeplineşte cu promptitudine toate atribuţiile pe care le are în această materie. Ministerul Justiţiei, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a sprijinit cu toate datele necesare instanţele cipriote, în vederea oferirii garanţiilor că sunt respectate standardele CEDO în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie”, conform MJ.

Ads