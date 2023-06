Cum și-a atras Benzema simpatia lumii arabe, imediat după ce a semnat cu Al Ittihad

Karim Benzema a plecat după 14 ani de la Real Madrid și va evolua din sezonul viitor la Al Ittihad, în campionatul Arabiei Saudite.

Francezul și-a explicat opțiunea și a făcut o declarație care i-a simpatia întregii lumi arabe.

„Sunt musulman și asta e o țară musulmană. Mereu am dorit să locuiesc într-o astfel de țară. Am mai fost aici și m-am simțit foarte bine. Cel mai important e că e o țară musulmană și frumoasă. Când am discutat cu cei din familia mea, toți au fost fericiți”, a spus Benzema, potrivit Marca.

„Am auzit multe lucruri. E un campionat bun și sunt mulți jucători buni. A crescut în fiecare an. Arabia Saudită a jucat bine la Mondial. E important și că Ronaldo e aici. E un jucător mare și ajută mult campionatul”, a mai adăugat francezul.