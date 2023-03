Benzema a răspuns cu un e-mail "otrăvitor" federației franceze: primire de gală pentru ceilalți jucători retrași VIDEO

Scene frumoase pe Stade de France, acolo unde jucătorii care și-au anunțat retragerea din naționala Franței au fost primiți cu aplauze de fani.

Franța a învins Olanda cu 4-0 în preliminariile pentru EURO.

Înaintea partidei, patru jucători care și-au anunțat retragerea de la echipa națională au fost răsplătiți cu aplauze de fanii de pe Stade de France. Este vorba de Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Steve Mandanda și Raphaël Varane.

Și lui Karim Benzema i s-a adresat invitația de a fi "omagiat" înaintea partidei, dar a răspuns cu un e-mail catalogat otrăvitor de presa franceză: el a spus sec că nu este disponibil.

Benzema a fost scos din afara lotului Franței de la Cupa Mondială de Didier Deschamps din cauza unei accidentări. Însă atacantul consideră că s-ar fi putut recupera în timp util, mai ales pentru finală, ținând cont și de faptul că selecționerul n-a chemat pe nimeni în locul său.

Apoi, Karim a refuzat oferta lui Emmanuele Macron de a merge cu avionul prezidențial la finala CM din Qatar și la scurt timp a anunțat că se retrage de la națională.

