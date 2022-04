Antrenorul Carlo Ancelotti l-a lăudat pe atacantul Karim Benzema, autor a trei goluri în victoria obţinută de Real Madrid în meciul cu Cheslea, spunând despre internaţionalul francez în vârstă de 34 de ani că este mai bun pe zi ce trece

"În fiecare zi este mai bun, ca un vin bun. În fiecare zi el dă dovadă de mai mult leadership şi se simte mai important în echipă, iar asta este ceea ce face diferenţa. Are atât de multă personalitate, ştie că este un jucător important pentru noi", a declarat Ancelotti, potrivit marca.com.

Benzema a marcat de trei ori în victoria echipei Real Madrid, scor 3-1, obţinută, miercuri, la Londra, cu Chelsea, în manşa I a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Acesta a fost a doua triplă consecutivă a lui Benzema în acest sezon al Champions League, după cea reuşită cu PSG, în manşa anterioară şi a patra în competiţie, în carieră.

Benzema a devenit primul jucător francez care marchează de 11 ori într-un sezon al LC. Cu reuşitele de miercuri, el a ajuns la 37 de goluri în toate competiţiile, începând de vara trecută, un record personal.

"Putem spune că am făcut un meci mare, da, pe toată durata lui. Împotriva PSG, am avut ultimele 15-20 de minute foarte bune. E mai bine dacă pot să marchez de câte două sau trei ori (n.r. zâmbind), dar mai presus de toate sunt foarte mulţumit de victorie. Nu sunt doar mulţumit de golurile mele. Am avut posesia balonului, cu multă mişcare, cu un presing înalt... Şi am fructificat ocaziile avute. E bine, dar încă se pot întâmpla multe. Trebuie să rămânem concentraţi", a declarat francezul.

Real Madrid a obţinut prima victorie împotriva formaţiei Chelsea în şase meciuri şi prima din sezonul 2014-2015 pe pământ britanic.

