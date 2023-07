Debut fulminant pentru Benzema la arabi. Ce a reușit în primul meci pentru Al Ittihad

Francezul Karim Benzema a debutat cu gol şi pasă de gol la Al-Ittihad, joi seară, la un meci cu Esperance Tunis, din Cupa Campionilor Cluburilor Arabe.

Al-Ittihad s-a impus cu scorul de 2-1. Adversarii au deschis scorul în minutul 26, prin Bouguera. Al-Ittihad a revenit şi s-a impus prin Hamdallah ’35 (din pasa lui Benzema) şi Benzema ’55.

Benzema a semnat un contract pe trei ani cu Al Ittihad și a fost prezentat ca fiind „o icoană a fotbalului mondial aflată la vârful jocului său”. Câştigătorul Balonului de Aur 2022, el a marcat 354 de goluri în 648 de meciuri pentru Real Madrid.

„De fiecare dată când am vizitat Arabia Saudită, am simţit mereu atâta căldură şi iubire din partea fanilor şi a oamenilor. Abia aştept să ajut acest club extraordinar şi fotbalul din Arabia Saudită să atingă noi culmi”, a afirmat francezul după ce a semnat angajamentul cu Ittihad, unde va încasa un salariu stagional de 100 de milioane de euro, plus alte bonusuri.