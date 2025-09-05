Benzina adusă clandestin din România. Pericol și pentru turiștii români care alimentează în Grecia

România, pe harta infracționalității europene. O rețea de contrabandă cu combustibil, care a fost destructurată duminică de Unitatea pentru Criminalitate Organizată din Grecia, avea legături cu țara noastră, dar și cu Polonia, Bulgaria și Albania.

22 de persoane au fost arestate, inclusiv presupusul lider, un bărbat de 39 de ani. De la începutul acestui an, suspecții ar fi importat 1,5 milioane de litri de benzină din România și au introdus ilegal cel puțin 200 de tone de solvenți chimici din Polonia pentru a altera combustibilul, în vederea eludării de taxe, informează Ekathimerini.com.

Metoda ingenioasă a hoților. Cum furau carburantul

Benzina contaminată a ajuns la cel puțin 10 benzinării din Attica de Vest, Ano Liosia, Agioi Anargyroi, Kamatero, Lakonia, Monemvasia și Arta.

Anchetatorii au descoperit un software specializat numit „solitaire”, care semăna cu celebrul joc pe calculator, dar care permitea pompelor să sustragă 25% din combustibil prin combinații de taste.

Rețeaua folosea declarații vamale false. Cei implicați în grupul infracțional organizat susțineau că benzina tranzita Grecia, către Albania, în timp ce o descărcau în secret în rezervoare subterane.

Poliția a confiscat peste 800.000 de euro și, de asemenea, a descoperit consumarea infracțiunii de spălare de bani prin benzinării și cafenele.

