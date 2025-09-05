Benzina adusă clandestin din România. Pericol și pentru turiștii români care alimentează în Grecia

Autor: Dan Stan
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 11:43
285 citiri
Benzina adusă clandestin din România. Pericol și pentru turiștii români care alimentează în Grecia
Pompă de benzină / FOTO Pexels

România, pe harta infracționalității europene. O rețea de contrabandă cu combustibil, care a fost destructurată duminică de Unitatea pentru Criminalitate Organizată din Grecia, avea legături cu țara noastră, dar și cu Polonia, Bulgaria și Albania.

22 de persoane au fost arestate, inclusiv presupusul lider, un bărbat de 39 de ani. De la începutul acestui an, suspecții ar fi importat 1,5 milioane de litri de benzină din România și au introdus ilegal cel puțin 200 de tone de solvenți chimici din Polonia pentru a altera combustibilul, în vederea eludării de taxe, informează Ekathimerini.com.

Metoda ingenioasă a hoților. Cum furau carburantul

Benzina contaminată a ajuns la cel puțin 10 benzinării din Attica de Vest, Ano Liosia, Agioi Anargyroi, Kamatero, Lakonia, Monemvasia și Arta.

Anchetatorii au descoperit un software specializat numit „solitaire”, care semăna cu celebrul joc pe calculator, dar care permitea pompelor să sustragă 25% din combustibil prin combinații de taste.

Rețeaua folosea declarații vamale false. Cei implicați în grupul infracțional organizat susțineau că benzina tranzita Grecia, către Albania, în timp ce o descărcau în secret în rezervoare subterane.

Poliția a confiscat peste 800.000 de euro și, de asemenea, a descoperit consumarea infracțiunii de spălare de bani prin benzinării și cafenele.

”Pensionat” de Gigi Becali, Vlad Chiricheș a reacționat. Unde a decis să plece
”Pensionat” de Gigi Becali, Vlad Chiricheș a reacționat. Unde a decis să plece
Vlad Chiricheș, ajuns la 35 de ani, nu mai este în grațiile patronului Gigi Becali. Deși a avut evoluții apreciate anul trecut, fundașul central trecut pe la Tottenham și Napoli se apropie...
Nicușor Dan, încurcat de prezența SPP: „Te duci până la supermarket să cumperi mălai și trebuie să anunți, să vină o mașină”
Nicușor Dan, încurcat de prezența SPP: „Te duci până la supermarket să cumperi mălai și trebuie să anunți, să vină o mașină”
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, 4 septembrie, la Antena 1, că nu s-a mutat încă din locuința veche de aproximativ 100 de ani în care trăia pe vremea când era primar al Capitalei...
#benzina, #hoti, #infractori, #Grecia , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce rasturnare de situatie! Ianis Hagi s-a razgandit, pe ultima suta de metri
ObservatorNews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicusor Dan. Ce nota si-ar da dupa 100 de zile si cand merge in SUA. "Invitatia exista"
Adevarul.ro
Regretele romanilor reintorsi acasa din Occident: "Am o ura si mai mare acum, decat atunci cand am plecat prima data"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Melania Trump, avertisment neașteptat într-o intervenție publică rară: „Roboții sunt aici”
  2. Benzina adusă clandestin din România. Pericol și pentru turiștii români care alimentează în Grecia
  3. Patronul unei firme de construcții a fost bătut de doi angajați pentru că nu le-a dat salariile. Unde a avut loc agresiunea
  4. Un preot a fost bătut în plină stradă de un soț gelos. Omul bisericii riscă să-și piardă postul
  5. Administraţia Trump taie fonduri de securitate de care beneficiază și România. Explicații de la Washington
  6. SUA reiau emiterea pașapoartelor cu gen ‘X’ pentru persoanele non-binare, după ce justiția a anulat ordinul lui Trump
  7. Trump anunță o posibilă convorbire cu Putin. Tensiuni în dialogul cu liderii europeni privind Ucraina
  8. Probleme la unul dintre cele mai spectaculoase noduri rutiere din România. Explicația CNAIR VIDEO
  9. Insigne pentru poliție pe care scrie în arabă apar într-un oraș din SUA. Localitatea se află în inima industriei auto, lângă orașul natal al lui Henry Ford FOTO
  10. Putin amenință Vestul. Soldații occidentali de menținere a păcii, care ar ajunge în Ucraina, vor fi considerați ținte pentru Moscova