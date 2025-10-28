Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus

Autor: Luca Dinulescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 09:33
146 citiri
Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus
Prețuriel carburanților continuă să se scumpească urmare a sancțiunilor administrației Trump asupra Rosneft și Lukoil. FOTO /Pexels

Urmare a recentelor sancțiuni impuse de Donald Trump giganților Lukoil și Rosneft, utilizatorii simpli de autoturisme resimt efectele acestora prin prețul pe care îl plătesc la pompă, lucru care a devenit vizibil de altfel imediat după ce acestea au fost decise la Casa Albă.

Astfel, după cum scrie Economedia, Petrom, liderul pieței carburanților din România, a scumpit din nou carburanții marți 28 octombrie.

Ca și la precedentele scumpiri din această lună, anunțate cu numai câteva zile anterior, prețurile benzinei și motorinei au urcat cu câte 4 bani pe litru.

La stațiile Petrom din Capitală, spre exemplu, un litru de benzină standard costă între 7,39 lei și 7,45 lei, iar un litru de motorină standard, între 7,59 lei și 7,64 lei, potrivit peco-online.  

La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, sunt afișate următoarele prețuri: 7,43 lei pentru un litru de benzină standard și 7,63 lei pentru un litru de motorină standard.

Efectele sancțiunilor anunțate de administrația Trump au însă bătaie mult mai lungă, având în vedere că Lukoil a anunțat faptul că intenționează să își vândă activele internaționale, printre care și rafinăria de la Ploiești.

Dacă acest lucru s-ar întâmpla, este ușor de anticipat faptul că jucătorii rămași pe piața din România vor crește prețurile la pompă, din moment ce cererea ar rămâne aceeași, dar oferta care să o satisfacă ar fi mai mică cu o cotă de aproximativ 16%, cât se știe că este cota Lukoil în România conform datelor publice.

#benzina, #motorina, #Petrom, #Lukoil , #pret carburanti
