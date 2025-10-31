Benzinăria din Arad care a funcționat fără avize timp de doi ani. Firma era deținută de familia unui primar

Autor: Maria Popa
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 09:52
329 citiri
Benzinăria a funcționat fără avize doi ani Captură video/digi24.ro

O benzinărie din Arad a funcționat fără avize timp de doi ani. Printre timp, stația de carburanți a adunat amenzi de peste 250.000 de lei.

Se pare că benzinăria era administrată de soția unui primar, iar cel care a sesizat autoritățile este prefectul.

Stația de carburanți se află în comuna Felnac, județul Arad. Ea aparține familiei edilului Ioan Malița.

Proprietarii nu au obținut avizele necesare pentru stația de combustibil, iar aceasta a strâns în doi ani amenzi uriașe.

„Stația de carburant, în doi ani de zile, a fost sancționată de Garda Națională de Mediu Arad cu suma de 270.000 de lei”, a declarat pentru Digi24 Viorica Graur, comisar șef Garda Națională de Mediu Arad.

Firma care era deținută de soția primarului a achitat tot timpul jumătate din sumele sancțiunilor, și asta pentru că s-a încadrat în cele 15 zile prevăzute de lege.

Ce spune primarul

Edilul susține că nu știa despre problemele de la benzinărie.

„Îmi pare rău că s-a ajuns în această situație. Eu ca și primar al comunei sunt primul interesat pentru respectarea legii. Din câte am înțeles, societatea respectivă este în plin proces de a obține avizele și sperăm că în cel mai scurt timp situația se va remedia. Nu, distribuția de carburanți, din câte am înțeles, nu se distribuie.

Am fost în perioada de avizare, am depus dosarul la agenția de mediu, am primit clarificări de la IGSU Arad, la care în perioada acum propriu-zis suntem de a transmite clarificările respective și de a reveni funcționarii de la IGSU pentru avizare.

În momentul în care cei de la Garda de Mediu au venit în control, noi aveam depusă documentația la Agenția de mediu pentru autorizare”, a spus Ioan Maliţa pentru sursa citată.

Benzinăria a fost închisă după sesizarea făcută de prefect.

„Avem două probleme în această situație. Prima vizează siguranța cetățenilor. În al doilea rând, problema este una care ține de respectul de care se bucură legea, autoritățile și măsurile pe care autoritățile le dispun în România.

Nu putem accepta să ne jucăm de-a aplicarea legii, nu putem accepta ca măsurile care se dispun pentru siguranța cetățenilor și pentru respectarea legii să fie ignorate, cu atât mai mult cu cât într-o astfel de situație vorbim și de o persoană a cărui rol este să lucreze pentru cetățeni, pentru siguranța lor, în condițiile legii”, a transmis prefectul de Arad, Mihai Pașca.

Se pare că stația de carburanți funcționa fără avize din anul 2023. Firma depusese la ISU un dosar incomplet, și nici de la Garda de Mediu nu avea actul necesar pentru desfășurarea activității.

#benzinarie, #Arad, #avize de functionare, #primar, #amenzi uriase, #prefect, #primari romania , #primar
