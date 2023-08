Cum a fost înșelat un român la întoarcerea din vacanță, într-o benzinărie: ”Nu costă nimic să faceți o poză”

Un turist din România care s-a întors din vacanța petrecută în Turcia a relatat o problemă cu care s-a întâlnit la o benzinărie.

Astfel, pe un grup de Facebook destinat vacanțelor în Turcia, compatriotul nostru a acuzat faptul că a fost pus să plătească o sumă mai mare decât cea care a fost afișată la pompă.

”M-am întors din Alanya, Turcia. Doresc să vă spun situația prin care am trecut tocmai ca să evitați ce mi s-a întâmplat mie.

Mai exact am alimentat la o stație de benzină. Cu toții știm procedura. Alimentezi, mergi la casă, pe un monitor este o imagine cu numărul pompei, numărul mașinii și suma de achitat.

Am mers la casă, m-am așezat la rând, pe monitor era numărul mașinii cu suma de 1100 litri. După aproximativ 2 minute această imagine a dispărut, până să apuc să achit.

Când mi-a venit rândul, angajatul de la pompă a venit cu un bon pe care era 1360 litri. În zadar am explicat eu că nu este aceea suma corectă, a trebuit sa achit.

Am verificat pe bordul mașinii numărul de kilometri și consumul mediu, după un calcul simplu am ajuns la concluzia că am fost înșelat.

Singura soluție ar fi ca după ce alimentezi să faci o poză la displeiul pompei, ca dovadă. Mare atenție, nu costă nimic să faceți o poză cât mai discret la ecranul pompei”, a fost mesajul postat de turistul român.

