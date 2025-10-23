Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa sunt moarte cat timp sunt deținute de ruși"

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 21:36
Cele mai recente sancțiuni ale Statelor Unite împotriva regimului Putin, sancțiuni care vizează marile companii Rosneft și Lukoil din Rusia, ar putea însemna și plecarea din România a companiei Lukoil, este de părere analistul economic Andrei Caramitru.

El își prezintă acest punct de vedere într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 23 octombrie 2025.

"Să fie extrem dar extrem de clar - nici o banca, asigurator, furnizor sau client al Lukoil în România nu poate să mai aibă vreo relație cu Lukoil - sau pica sub sancțiuni SUA la fel ca Lukoil. E extrem de grav și nu e discutabil. Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa sunt moarte cat timp sunt deținute de ruși", avertizează analistul economic.

Andrei Caramitru cere ca autoritățile de la București să facă urgent o celulă de criză în care să analizeze prezența în România a firmei rusești Lukoil.

"Statul trebuie să facă o celulă de criză și să scoată Lukoil complet din acționariat (sau naționalizează și după privatizează - sau se asigură ca un jucător privat cumpără rapid activele rușilor). E urgent", subliniază Caramitru.

