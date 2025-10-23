Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa sunt moarte cat timp sunt deținute de ruși"

Cele mai recente sancțiuni ale Statelor Unite împotriva regimului Putin, sancțiuni care vizează marile companii Rosneft și Lukoil din Rusia, ar putea însemna și plecarea din România a companiei Lukoil, este de părere analistul economic Andrei Caramitru.

El își prezintă acest punct de vedere într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 23 octombrie 2025.

"Să fie extrem dar extrem de clar - nici o banca, asigurator, furnizor sau client al Lukoil în România nu poate să mai aibă vreo relație cu Lukoil - sau pica sub sancțiuni SUA la fel ca Lukoil. E extrem de grav și nu e discutabil. Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa sunt moarte cat timp sunt deținute de ruși", avertizează analistul economic.

Andrei Caramitru cere ca autoritățile de la București să facă urgent o celulă de criză în care să analizeze prezența în România a firmei rusești Lukoil.

"Statul trebuie să facă o celulă de criză și să scoată Lukoil complet din acționariat (sau naționalizează și după privatizează - sau se asigură ca un jucător privat cumpără rapid activele rușilor). E urgent", subliniază Caramitru.

