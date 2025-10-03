Mișcare îndrăzneață a bulgarilor: vecinii noștri se mișcă și cumpără de la ruși benzinăriile Gazprom de la ei din țară

Comisia pentru Protecția Concurenței (CPC) din Bulgaria a aprobat o concentrare în sectorul comerțului cu amănuntul de combustibili, permițând Uni Energy să dobândească controlul deplin asupra Nis Petrol EOOD, a relatat BGNES, citată de Novinite. În urma unei investigații, CPC a concluzionat că acordul nu ar împiedica semnificativ concurența pe piața comerțului cu amănuntul de combustibili, unde există o suprapunere orizontală între activitățile companiilor.

Astfel, cota de piață combinată a Uni Energy și Nis Petrol este minimă și va rămâne sub niveluri care ar putea ridica îngrijorări cu privire la concurența efectivă. Numeroși concurenți operează atât la nivel național, cât și regional, asigurând presiune concurențială asupra grupului nou format, arată sursa menționată, citată de Economedia.

Revizuirea a constatat, de asemenea, că depozitul Nis Petrol are o capacitate limitată în comparație cu alți participanți la piață și este utilizat exclusiv pentru operațiuni interne, fără prezență pe piață. Cota de piață a companiei în depozitarea benzinei și motorinei auto este neglijabilă, iar influența sa în producția de combustibil, import și piețele angro este, de asemenea, minimă. Prin urmare, nu se așteaptă ca tranzacția să creeze efecte anticoncurențiale sau să restricționeze accesul concurenților actuali sau potențiali pe piețele conexe pe verticală.

Ads

La începutul lunii august, Uni Energy a anunțat că vrea să achiziționeze rețeaua de benzinării marca Gazprom din Bulgaria a Nis Petrol, care sunt deținute de compania sârbească NIS, controlată de Gazprom. Ca răspuns, CPC a deschis proceduri pentru a verifica tranzacția.

Uni Energy este un comerciant de combustibil angro și cu amănuntul consacrat și acționar la Avia Bulgaria, care operează și benzinării în țară. La sfârșitul lunii iulie, Consiliul de Administrație al NIS a aprobat vânzarea operațiunilor sale din Bulgaria, invocând provocări în activitatea sa din aval.

NIS operează 22 de benzinării marca Gazprom în Bulgaria. În prima jumătate a anului 2025, compania deținea o cotă de 2,6% din piața totală de combustibili pentru motoare și 1,9% din segmentul de retail din Bulgaria. La începutul acestui an, NIS a indicat că are în vedere ieșirea din Bulgaria și România, unde deține 19 benzinării, din cauza unor dificultăți operaționale, deși nu au fost furnizate detalii suplimentare despre piața românească.

Ads

Din punct de vedere istoric, Serbia a vândut 51% din NIS către Gazpromneft în 2008 pentru 400 de milioane de euro. În mai 2022, Gazpromneft a transferat 6% din această participație înapoi către Gazprom, compania-mamă care nu este supusă sancțiunilor UE. NIS rămâne singura companie din Serbia implicată în explorarea, producția și prelucrarea petrolului la rafinăria Pančevo, care este deținută și de Gazpromneft, precum și în extracția gazelor naturale.

Ads