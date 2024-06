Nesansa Mondialului: a sponsorizat ca nuca-n perete (Opinii)

Faimosul Bercea Mondial, brandul global sub care a ajuns VIP anonimul Sandu Anghel, are marele ghinion ca nu i-a dat prin cap sa candideze uninominal, la momentul potrivit.

Habar n-am pe cine l-am botezat!

Cu banii lui, il sprijinea orice partid, la nevoie il sprijineau chiar toate partidele. Le sponsoriza, le cadorisea, combatea in directia adversa, se lingusea in cealalta directie, candida si se alegea. Pentru asta, nu e musai de majoritate. Ajunge binecuvantata redistribuire.

Pe urma, colegii de camera il puneau membru in vreo comisie, numai asa, ca sa le dea cu tifla procurorilor si sa se strambe la judecatori, in cazul cand l-ar intreba cumva de sanatate, tocmai in momentul cand s-a umplut de imunitate.

Nici nu mai era nevoie sa se infiltreze printre neamurile presedintelui, ceea ce oricum nu i-a prea servit, data fiind declaratia prudenta cu care s-ar fi pronuntat domnul Mircea Basescu: "i-am crestinat copilul, dar nu stiam cine este acest Sandu Anghel".

Pare ciudat din partea domnului Mircea faptul ca, dupa ce, in fata altarului, a garantat ca-l leapada pe necunoscut de Satana, acum, in fata presei, garanteaza ca se leapada si de cel lepadat, pentru ca propria familie sa iasa basma curata si sa nu ajunga pe nepusa masa in Purgatoriu, ca Dante.

Partidul, mai tare decat gatul si cristelnita

Imi pun si problema daca, nu cumva, o fi fost trucat filmuletul acela, unde se pare ca domnul Mondial aseaza un semnificativ colier pe gatul primei doamne a tarii, numai ca sa se puna bine cu primul domn al primei doamne, tot intr-o afacere de familie.

Ads

Pe de o parte, filmul pare autentic, dar pe de alta este de necrezut sa nu fi observat nababul judetean cum anumite gesturi semnificative ar atinge mult mai sigur tinta in teschereaua oricarui partid, decat la gatul doamnelor si la cristelnita familiei prezidentiale.

Daca gandea mai pragmatic cam ce si unde trebuie sponsorizat, poate ca Mondialul in cauza, nu zacea acum pus la rece, ca o simpla conserva, cu termen de valabilitate 29 de zile.

Dimpotriva, in asemenea momente hotaratoare nici capul nu-l durea, ar fi fost bine-merci, intors din vacanta parlamentara, coleg de fotoliu cu prezumptia Ritzi si cot la cot cu nevinovatia lui Pasat, cel lasat la vatra, tot din motive de imunitate.

Nu meriti fesul, daca nu-ti stii interesul

Asta, fireste, daca tintea spre PD-L. Daca, insa, deversa sponsorizarea spre PSD, gealatii domnului Ponta erau deja pichetati in corpore la sediul din Modrogan.

Acolo, domnul Nastase si-ar fi avertizat de la obraz colegii ca nu un partid crucial de mamaliguta cu branza te apara la o adica, intr-un moment, cand si copiii observa ca numai interesul poarta fesul.

Ads

Bercea putea alege si varianta PNL, intrucat fesuri au toti. Domnul Crin ar fi avut ocazia sa explice marsava manevra politica portocalie, prin care un repezentant de frunte al partidului este invinuit, incatusat si intemnitat, absolut nevinovat, sub pretextul politic ca si-a injunghiat nepotul de frate.

Totusi, cea mai tare dintre toate variantele pe care n-a stiut sa le dibuiasca flerul Mondialului nostru, ramane tot cea cu europarlamentarele.

Adica, daca distinsii Becali de Ghencea, Vadim von Butimanu si Eba of Cotroceni reprezinta cu cinste plaiule mioritice la Bruxelles, de ce nu le-ar reprezenta cu si mai multa demnitate onorabilul Mondial wan der Olt?

Cata vreme exista Radio Erevan, inca nu e totul pierdut

Toate acestea insa sunt de domeniul trecutului. De domeniul prezentului este faptul ca judecatorii s-au pronuntat odata, ba s-au pronuntat si a doua oara, definitiv.

Nu sunt jurist si nu-mi dau seama in ce masura mai exista undeva vreo Curte sau macar o Inalta Ograda, care, intr-un moment de inspiratiune sublima, sa se ponunte si mai definitiv la ceva ajuns irevocabil, dar nimic nu este exclus in tara tuturor posibilitatilor.

Ads

Ba, din contra, flerul imi sopteste ca, atata vreme cat martorii s-au contrazis intre ei, retractandu-si declaratiile nu e mare lucru in cazul celui mai bogat om din judetul Olt, ca martorii sa-si mai retracteze ce nu si-au retractat inca.

Atunci, ca in cunoscutul banc de la radio Erevan, despre compozitorul Hachaturian, avocatii pot demonstra cu probe ca fratele Mondialului nu era frate ci sora, nepotul nu era un nepot, ci doar o pisica, iar invinuitul n-a injunghiat-o, ci a mangaiat-o pe spinare.

Este suficient ca magistratii sa traga concluzia evidenta, ca mangaiatul pisicii nu prezinta pericol social. In asemenea moment de cotitura, partida e ca si castigata, iar invinuitul nu poate fi judecat decat numai in stare de libertate.

Pana la judecata de apoi, e cale lunga

In continuare, putem conta pe viteza de instrumentare a dosarelor. Ne apuca alegerile, invinuitul prinde un colegiu, iar de aici incolo drumul Mondialului este deschis.

Poate fi invitat cu cinste chiar pe banca unor imunitari cu vechime ca respectabilii Nastase si Mitrea cei care nici usturoi n-au mai mancat de multa vreme, nici gura nu le mai miroase a justitie, de vreo cateva mandate.

Intr-un asemenea moment, va afla si domnul Mircea Basescu cine este acest Sandu Anghel, pe care l-a lepadat de Satana, in totala necunostita de cauza.

Atunci va pricepe si eventualul senator Mondial ca, in loc sa te lepezi de Satana hodoronc-tronc, este mai convenabil sa cotizezi intr-o directie convenabila, ca sa te judece insusi Sfantu' Asteapta, legat la ochi si cu balanta in mana.