Mircea Basescu, despre relatiile cu Bercea Mondialu

Fratele presedintelui Romaniei, Mircea Basescu, a dezvaluit cum a inceput relatia sa de cumetrie cu interlopul oltean Sandu Anghel, cunoscut ca Bercea Mondialu.

Interlopul oltean se lauda ca are relatii stranse cu diverse personaje influente din politica si justitie si este ferm convins ca acestea il vor ajuta sa scape nepedepsit dupa ce a incercat sa-si omoare nepotul, aminteste Adevarul.

Mircea Basescu spune ca l-a intrebat pe Bercea Mondialu despre dosarele sale la cateva zile dupa izbucnirea scandalului in presa. "Mi-a zis ca are sapte dosare inchise cu neinceperea urmaririi penale. Nu va suparati, dar domnul Adrian Nastase nu are dosarele inchise cu NUP", a spus fratele presedintelui.

De asemenea, Mircea Basescu l-a acuzat pe jurnalistul Cornel Nistorescu, referindu-se la accidentul soldat cu doi raniti, din 2008.

"Cui ar fi trebuit sa-i cer voie sa botez? Lui Bolcas? Lui Sorin Rosca Stanescu? Lui Nistorescu? Vad ca domnul Nistorescu nu are nicio mustrare ca a nenorocit doi oameni cu masina. Dupa ce a accidentat doi tineri cu masina este in libertate, bine merci. Nu-i crapa obrazul de rusine? Din 2008 el improasca cu noroi. Care-i diferenta dintre ei?", se intreaba nasul Basescu.

"Nu regret ca am botezat niciun copil si, indiscutabil, voi boteza si in viitor", a adaugat Mircea Basescu. Ultimul copil pe care l-a crestinat este Doinita Renata, nepoata lui Bercea Mondialu. "Cred ca are un an acum. Poarta numele sotiei mele, nu 'Televizor' sau 'Plasma' cum se amuzau pe la televizor", mai spune nasul Basescu.

Mircea Basescu precizeaza ca s-a obisnuit cu atacurile indreptate impotriva sa. Spune ca urmareste destul de rar emisiunile la televizor.

"Trebuie sa remarc lipsa de profesionalism a celor de la Realitatea TV care a trunchiat declaratiile mele. Eu stiu ce fac. Familia mea stie despre ce-i vorba, angajatii mei stiu ce se petrece in aceasta firma, numai ca vecinii mei, care tot aud la televizor cum fac eu aici trafic cu armament, s-ar putea intr-o buna zi sa se intrebe daca nu-i asa. Si batranul de vizavi s-ar putea sa nu ma mai salute. Si mi-ar parea foarte rau", marturiseste Mircea Basescu.

