Inca una din casele lui Bercea Mondial va fi demolata de catre autoritati

Inca una din casele lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, din Slatina, va fi demolata de primarie, decizia fiind luata marti de Curtea de Apel Craiova, care a respins recursul a doi "interpusi" ai lui Anghel, obligat sa achite cheltuielile de judecata de 62.000 de lei si pe cele cu demolarea.

"Imobilul de 1.400 de metri patrati, care va fi demolat, a fost ridicat pe numele a doi interpusi din Draganesti Olt ai lui Bercea Mondial, fara autorizatie de construire, astfel ca Primaria din localitate a decis demolarea acestuia. Noi am facut plangere la Judecatoria Slatina, unde am cerut demolarea cladrii", a declarat Minel Prina, viceprimarul din Slatina, citat de corespondentul MEDIAFAX.

Astfel, la Judecatoria Slatina a fost depusa o plangere, magistratii dand castig de cauza primariei si decizand demolarea imobilului.

"Cei doi interpusi au facut apel la Tribunalul Olt, insa si magistratii de aici au dat castig de cauza Primariei Slatina", a spus viceprimarul din Slatina.

Potrivit purtatorului de cuvant al Curtii de Apel Craiova, Cosmin Mitrache, interpusii lui Bercea Mondial au pierdut si la Curtea de Apel Craiova, unde magistratii au decis sa respinga recursul.

"Astazi (n.r. - marti) s-a dat pronuntarea in acest dosar si astfel a fost respins recursul in defavoarea celor doua persoane. Decizia de astazi este definitiva si irevocabila, fara a mai avea cale de atac si va fi comunicata in scurt timp Primariei Slatina", a declarat Mitrache.

Ads

Bercea Mondial detine atat pe numele lui, cat si pe numele unor interpusi mai multe imobile facute dupa acelasi proiect, in municipiul Slatina, care sunt inchiriate unor comercianti.

Una din case a fost demolata la sfarsitul anului trecut de Primaria Slatina. Casa, care avea doua etaje, se afla pe strada Pitesti nr. 110-112, din municipiul slatina, si avea o suprafata construita de 361 de metri patrati, terenul avand peste 1.000 de metri patrati. Imobilul era inregistrat pe numele altei persoane, Oravita Stoiculescu.

Bercea Mondial a construit in Slatina mai multe case pe baza unei singure autorizatii, iar de-a lungul anilor a avut mai multe procese cu Primaria, care a cerut demolarea imobilelor.

Ads