BERD a aprobat o nouă strategie de țară pentru România

Autor: Mihai Diac
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 23:31
153 citiri
BERD a aprobat o nouă strategie de țară pentru România
Euro - FOTO Pixabay

Consiliul de Administraţie al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a aprobat o nouă strategie de ţară pentru România, strategie care va ghida investiţiile BERD şi politicile de cooperare în România în următorii cinci ani.

Strategia se va concentra pe competitivitatea sectorului privat, rezilienţa economică şi tranziţia către economia verde, precizează un comunicat citat de G4 Media la data de 29 septembrie 2025.

BERD este un investitor major în România şi îmbină investiţiile cu sprijinul pentru reforme care contribuie la îmbunătăţirea mediului de afaceri din ţară şi la mobilizarea investiţiilor din alte surse.

Până în prezent, BERD a investit peste 12 miliarde de euro în economia României.

„De la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, România a redus rapid discrepanţele istorice de venituri faţă de statele din regiune, cu PIB pe cap de locuitor şi productivitatea muncii ajungând aproape de 80% din media UE. În pofida încetinirii economice extinse din Europa, ca urmare a pandemiei de Covid-19 şi a războiului din Ucraina, economia României s-a dovedit rezilientă şi a înregistrat o contracţie mai mică decât media UE”, menţionează comunicatul BERD.

Noua strategie a BERD îşi propune să sprijine menţinerea parcursului de convergenţă al României cu UE, rezolvând în acelaşi timp şi vulnerabilităţile structurale rămase.

„Noua noastră strategie de ţară este un răspuns activ la cele mai presante probleme economice ale României. Ea oferă un cadru pentru investiţii direcţionate şi implicare în politici, care pot ajuta ţara să depăşească criza fiscală imediată şi să construiască un viitor mai sustenabil şi mai prosper”, a explicat directorul regional BERD pentru România, Victoria Zinchuk.

BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat şi iniţiativa antreprenorială în 42 de economii de pe trei continente. Instituţia este deţinută de 77 de ţări, precum şi de UE şi BEI. Investiţiile BERD urmăresc transformarea economiilor din regiunile sale în economii competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, reziliente şi integrate.

9.000 de BMW-uri, chemate de urgență în service, în România. Defecțiunea care poate pune vieți în pericol
9.000 de BMW-uri, chemate de urgență în service, în România. Defecțiunea care poate pune vieți în pericol
BMW va retrage în service aproape 9.000 de maşini în România, după ce constructorul a identificat un defect la releul de demaraj, care poate coroda şi provoca supraîncălzire şi...
Cea mai mare companie de asigurări din Bulgaria, interzisă în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie
Cea mai mare companie de asigurări din Bulgaria, interzisă în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că, începând cu 1 octombrie 2025, a decis să interzică societății de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi...
#BERD Romania, #BERD, #Banca Europeana Reconstructie Dezvoltare, #strategie economica, #PIB Romania , #banci
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Kremlinul face acuzatii grave dupa ce partidul Maiei Sandu a castigat alegerile: "E ceva ce putem afirma cu certitudine"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instantei! "Te faci ca nu ma cunosti sau ce?"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 9.000 de BMW-uri, chemate de urgență în service, în România. Defecțiunea care poate pune vieți în pericol
  2. Cea mai mare companie de asigurări din Bulgaria, interzisă în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie
  3. BERD a aprobat o nouă strategie de țară pentru România
  4. Ilie Bolojan, dezvăluiri de la discuțiile cu cei din Comisia Europeană. Cum i-a convins să accepte un deficit de 8,4% în acest an
  5. Rectificarea de buget va fi aprobată miercuri sau joi. "Nu mai trebuie să creștem taxele, dar trebuie să luăm măsuri de colectare a taxelor", anunță premierul Bolojan
  6. ChatGPT va fi completat cu o funcție de control parental, după ce un adolescent din SUA ar fi primit sfaturi pentru sinucidere
  7. Un nou front tehnologic se deschide între Mark Zuckerberg și Elon Musk: bătălia roboților umanoizi
  8. Camera de bord cu inteligență artificială care reduce accidentele cu 40% a ajuns și în România. Cum funcționează și ce efecte are în trafic
  9. Microsoft lovește în plin: blochează accesul unei unități militare israeliene la serviciile sale de cloud după scandalul supravegherii palestinienilor
  10. A fost publicat proiectul rectificării de buget. Deficitul ar crește cu aproape 25 de miliarde de lei