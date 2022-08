Cum sa te racoresti in zilele caniculare de vara: produse recomandate

Probabil ai observat si tu ca temperaturile pe care le suportam in fiecare vara sunt din ce in ce mai mari. Disconfortul termic poate fi extrem de periculos, mai ales pentru persoanele care sufera de boli de inima. Luand in calcul faptul ca toamna este inca departe, cel mai bine ar fi sa identifici produsele care iti vor face urmatoarea luna cat mai usor de indurat. Iata cateva dintre acestea:

Mancarea si bautura

Cel mai probabil vara nici nu vei simti nevoia sa mananci foarte mult, dar corpul trebuie totusi sa primeasca nutrienti. Asadar, mancarurile pe care ti le recomandam in cele ce urmeaza te vor ajuta sa-ti pui la punct o dieta numai buna pentru anotimpul cald:

Preparate cu rosii. Rosiile contin aproape exclusiv apa si te pot ajuta sa-ti scazi tensiunea;

Carnea de peste. Bogata in Omega 3, iti va oferi energia necesara;

Salata verde. Usor de digerat, foarte hidratanta, are un continut de apa intre 80 si 95%;

Legumele. De la ardei si ceapa, la morcovi si dovlecei sau vinete, toate legumele sunt perfecte pentru zilele caniculare. Antioxidantii din aceste produse te pot feri inclusiv de razele UV;

Prajituri cu mere sau cu piersici. Sunt bogate in minerale si vitamine;

Inghetata. Motivele sunt a mai mult decat evidente!

In ceea ce priveste bauturile, lucrurile sunt chiar ai simple. Iti recomandam sa te rasfeti cu bauturile cu rodie, ceaiul, limonada sau chiar celebra bere. De exemplu, aici poti gasi bere blade. Totusi, tinem sa-ti reamintim ca cea mai buna pentru hidratare si/sau racorire este chiar apa. Daca vrei sa-i dai o aroma deosebita, poti adauga cateva felii de lamaie.

Hainele si incaltamintea

Oricat de neplacut ar fi, vara trebuie totusi sa mai iesi si din casa, chiar si pe temperaturile absolut imposibile de la mijlocul zilei, mai ales daca ai diverse indatoriri. De aceea, recomandat va fi sa te imbraci cum trebuie. Atentie insa, sa te imbraci sumar nu va fi neaparat cea mai buna alegere.

Opteaza pentru materiale confectionate din fibre naturale, de pilda inul, matasea sau bumbacul. Evita cu orice pret materialele sintetice, care atrag caldura, chiar daca sunt combinate cu cele naturale. Opteaza pentru pantaloni lungi, evazati, tricouri largi si comode de in sau rochii vaporoase. Stai departe de hainele mulate sau stramte, deoarece retin transpiratia si caldura.

In ceea ce priveste culorile, albul si nuantele cat mai deshise sunt cele mai bune alegeri pe timp de canicula. Nuantele stridente si inchise la culoare, de pilda maro sau negru, vor atrage ca un magnet caldura, dar si radiatiile solare.

Legat de incaltaminte, alege cu incredere o pereche de sandale comode sau alt tip de pantof, dar neaparat confectionat dintr-un material subtire care sa permita piciorului sa respire.

Aparatul de aer conditionat

Un produs practic nelipsit pe timpul verii, atat la birou cat si acasa, aparatul de aer conditionat nu mai este neaparat un lux. Majoritatea familiilor isi permit in zilele noastre sa achizitioneze un astfel de aparat si sa se bucure de temperaturi normale, cel putin la interior.

Aparatul poate fi utilizat atat pentru racorire, cat si pentru reducerea umiditatii de la interior sau pentru filtrarea aerului, in functie de modelul ales. Ai grija doar sa nu te pozitionezi sub jetul de aer si sa nu-l lasi pornit pe timpul noptii daca este montat in dormitor.

Tu la ce alte produse care-ti pot usura vara te-ai gandit?

