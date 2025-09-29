Ce se întâmplă cu corpul tău când bei bere în fiecare zi

Dacă ideea ta de relaxare la sfârșitul zilei implică deschiderea unei beri, nu ești singur. Berea este menționată ca fiind cea mai consumată băutură alcoolică din Statele Unite. Comparativ cu alte băuturi alcoolice, berea este mai ușor de găsit în magazine datorită conținutului său scăzut de alcool.

Totuși, chiar dacă aceste valori scăzute pot face ca berea să pară o alegere mai bună decât alte băuturi alcoolice, este important să înțelegem că și consumul zilnic de bere are un impact asupra sănătății tale — atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Posibile efecte asupra sănătății

Poate îmbunătăți densitatea osoasă

Consumul de bere a fost asociat cu o densitate minerală osoasă crescută la bărbați și femei, iar consumul unei beri pe săptămână a fost legat de un risc mai scăzut de fractură de șold. Acest lucru se datorează conținutului ridicat de siliciu și polifenoli din bere. Totuși, este nevoie de mai multe cercetări pentru a confirma aceste beneficii și pentru a stabili dacă ele depășesc dezavantajele consumului de bere.

Poate perturba somnul

Deși berea – ca și alte băuturi alcoolice – este cunoscută pentru efectul său relaxant și euforic, alcoolul afectează sănătatea pe termen lung a creierului.

„Alcoolul din bere poate afecta creierul în așa fel încât reflexele sunt încetinite, iar echilibrul, memoria și somnul pot fi afectate”, explică dieteticianul Kimberly Gomer. Alcoolul afectează căile de comunicare ale creierului și capacitatea acestuia de a procesa informațiile.

Studiile arată că chiar și o cantitate mică de alcool (echivalentul a două băuturi standard) poate întârzia debutul somnului REM și poate reduce durata acestuia. Când consumi alcool, ficatul începe să-l metabolizeze, ceea ce duce adesea la un somn agitat și neodihnitor.

Încetinește procesul de slăbire

„De fiecare dată când bei bere, aceasta merge direct la ficat”, spune Gomer. „Corpul nu poate stoca alcoolul, deoarece îl recunoaște ca pe o toxină. De aceea, ficatul îl procesează cu prioritate.”

Când alcoolul este metabolizat primul, procesul de ardere a grăsimilor este încetinit, ceea ce îngreunează pierderea în greutate.

„Ficatul filtrează sângele și elimină substanțele toxice, inclusiv alcoolul. Poate face față unei anumite cantități, dar consumul constant poate duce la suprasolicitare și leziuni permanente”, adaugă ea.

Poate cauza probleme digestive

„Alcoolul este mai întâi descompus în stomac, stimulând producerea de sucuri digestive”, spune Gomer. „De asemenea, irită intestinul subțire și colonul, unde este absorbit, afectând ritmul normal al digestiei – ceea ce poate duce la dureri abdominale, balonare și diaree.”

Consumul excesiv de alcool poate provoca inflamație intestinală și poate deteriora tractul gastrointestinal și ficatul. Alcoolul modifică negativ flora intestinală și poate afecta pereții intestinului (așa-numitul „sindrom al intestinului permeabil”), crescând riscul de boli asociate alcoolului, precum steatoza hepatică alcoolică.

Pe de altă parte, unele studii arată că, datorită compușilor fermentați din bere, aceasta ar putea avea și efecte benefice asupra sănătății intestinale.

Poate duce la deshidratare

„Alcoolul din bere poate provoca deshidratare”, spune Gomer. „Rinichii sunt responsabili pentru reglarea lichidelor și electroliților, iar alcoolul perturbă hormonii care controlează funcția renală.”

Totuși, un studiu a arătat că băuturile cu conținut scăzut de alcool, cum este berea, au un efect diuretic mai slab decât vinul sau băuturile spirtoase. Prin urmare, dacă bei bere cu moderație și te hidratezi corespunzător cu apă, poți evita deshidratarea — una dintre principalele cauze ale mah­murelii de a doua zi.

Poate crește riscul de boli cronice

Limitarea cantității de alcool este esențială pentru a menține sănătatea pe termen lung.

Deși unele studii au sugerat că un consum moderat de alcool ar putea îmbunătăți nivelul colesterolului „bun” (HDL), alte cercetări au arătat că aceste beneficii au fost supraestimate, neținând cont de factori precum genetica, stilul de viață sau statutul socio-economic.

Consumul excesiv de alcool crește riscul de hipertensiune arterială, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și cardiomiopatie (afecțiune a mușchiului inimii).

De asemenea, alcoolul este asociat cu un risc crescut de cancer: de gură, gât, laringe, esofag, colon, rect, ficat și sân (la femei). Se estimează că alcoolul este responsabil pentru 6% din totalul cazurilor de cancer și 4% din decesele prin cancer în SUA.

Valori nutriționale

O doză de bere de 355 ml conține aproximativ:

Calorii: 153

Carbohidrați totali: 13 g

Fibre: 0 g

Zahăr: 0 g

Proteine: 2 g

Grăsimi totale: 0 g

Sodiu:14 mg

Alcool: 14 g

Niacină: 2 mg

Colină: 36 mg

Folat: 21 mcg

Magneziu: 21 mg

Fosfor: 50 mg

Seleniu: 2 mcg

Vitamina B12: < 1 mcg

Ar trebui să bei bere pentru o sănătate mai bună?

Consumul moderat de bere poate face parte dintr-un stil de viață echilibrat, dar nu este necesar să începi să bei dacă nu o faci deja. Berea poate avea unele beneficii, dar există multe alte alimente care oferă aceleași efecte — de exemplu:

alimente fermentate (pentru sănătatea digestivă)

alimente bogate în calciu precum iaurtul, laptele și brânza (pentru sănătatea oaselor)

— fără riscurile asociate alcoolului.

Opinia experților

Berea este una dintre cele mai populare băuturi alcoolice din lume. Unele cercetări au asociat consumul ei moderat cu beneficii precum o densitate osoasă crescută, o sănătate intestinală îmbunătățită și niveluri mai bune ale lipidelor din sânge.

Totuși, consumul excesiv – în special băutul în cantități mari sau compulsiv – are efecte negative serioase, crescând riscul de cancer, boli cardiovasculare, boli hepatice și chiar moarte prematură, scrie eatingwell.com.

Este esențial să consumi alcool cu moderație și responsabil, respectând recomandările actuale:

până la 2 băuturi pe zi pentru bărbați

până la 1 băutură pe zi pentru femei

