Reacție virulentă după ce Angela Gheorghiu a fost deconspirată că a avut legături cu Securitatea: "N-are nicio scuză. Sunt fapte, nu păreri"

Angela Gheorghiu a semnat un angajament de colaborator al Securității, conform unui document descoperit și publicat de Libertatea.

Sub pseudonimul de Gina, alint pe care îl primise de la bunica sa, marea soprană a semnat o singură notă informativă, în care a caracterizat un coleg din Corul Patriarhiei Române. Ea fusese căutată de Securitate cu scopul de a furniza detalii din interiorul Conservatorului.

Descoperirea vizavi de trecutul Angelei Gheorghiu a provocat o reacție virulentă din partea Andreei Berecleanu, prezentatoare Prima TV, care consideră că artista nu are nicio scuză.

"Pentru mine, angajamentul de colaborator al “ Ginei” (căci asa se semneaza și in zilele noastre pentru apropiați Angela Gheorghiu) nu este o surpriza. Am avut ocazia sa observ de-a lungul vietii ca talentul nu are legatura cu caracterul sau cu firea unui om. Inclusiv în ceea ce o priveste, derapajele au venit constant si chiar public, desigur printre zambetele largi invatate din facultate, ca instrument de miscare scenica. Atentie la acest aspect! Pe multi dintre artisti ii ajuta si in viata de zi cu zi aceasta aparenta, asta nu inseamna ca reflecta de fiecare data vreo bucurie a sufletului. Dar sa revenim la Gina. Ea a semnat acea nota informativa, ea a semnat acel angajament! Sunt fapte, nu impresii sau pareri. Din punctul meu de vedere, nu exista nicio scuza si nu impartasesc niciodata ceea ce a lasat Stelian Tanase sa se inteleaga referitor la unii colaboratori ai Securitatii.“Nu au avut incotro sau au facut-o intr-un moment de slabiciune.”

Dl Octav Bjoza, luptator anticomunist si fost detinut politic, poate contrazice aceste afirmatii, traieste si il cunoasteti bine, domnule Tanase. La fel si rudele celor care au avut de suferit. In ceea ce o priveste pe Angela Gheorghiu, publicul va sti de acum inainte despre acest gest facut de artista, fara sa fi fost constransa. Ci dintr-o alegere personala, poate chiar din dragoste si patriotism. Eu, ca simplu cetatean al acestei tari, imi doresc sa-i fie retrasa distinctia regala “Nihil sine Deo”, acordata artistei de catre Regele Mihai, acum cativa ani. Familia Regala a Romaniei poate face aceasta reparatie acum, prin reprezentanții ei. O va face?", a scris Andreea Berecleanu pe facebook.