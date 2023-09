Cum a comentat Bergodi prezența lui Șumudică în tribună, la meciul Rapidului

Tehnicianul echipei Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat vineri seară, după meciul cu Dinamo, scor 4-0, că îşi felicită jucătorii pentru prestaţie, el menţionând şi că jocul a fost dificil în prima repriză.

"Mă bucur pentru băieţi şi îi felicit, că au făcut un meci foarte bun, dar dificil în prima repriză. Am întâlnit o echipă adversă agresivă, care nu ne-a lăsat să jucăm. Am rupt echilibrul din penalti, apoi am făcut meciul uşor, în a doua repriză. Echipa mi-a plăcut în prima repriză prin agresivitate. Am jucat bine noi, e bine aşa! Pe benzi le-am împins jocul bine, inclusiv în zona centrală unde am recuperat mingea şi s-a rupt când a obţinut penalti Funsho, unul dintre cei mai buni jucători, el a dat mult, a dat şi pasă de gol. Echipa a împins jocul bine. Funsho e un jucător iute, îmi plac şi jucătorii combinativi şi acum îşi face datoria bine, nu ştiu ce s-a schimbat la el. Anul trecut juca în alt stil de joc, iar acum a înţeles bine ce vreau, ce doresc, iar mijlocaşii au fost şi ei foarte buni. Nu se poate spune doar despre un jucător că a fost la potenţial maxim", a declarat Cristiano Bergodi.

Cât despre prezenţa lui Marius Şumudică în premieră în Giuleşti, la Rapid - Dinamo, dar şi despre declaraţiile controversate ale antrenorului, Cristiano Bergodi a încercat să nu alimenteze subiectul, potrivit orangesport.ro.

"Ce pot spune despre Marius? Nimic! E un rapidist adevărat, a început cu două luni în urmă cu toate declaraţiile, dar nu pot spune nimic. Bine că a venit, că e un rapidist adevărat", a spus Bergodi.

