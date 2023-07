Prima "palmă" pe care Bergodi i-a tras-o lui Adrian Mutu. Ce a spus noul antrenor al Rapidului

Antrenorul Cristiano Bergodi a declarat că se aşteaptă să fie greu la Rapid, ţinând cont că preia echipa cu patru zile înaintea începerii Superligii şi că jucătorii au lucrat altceva în pregătire cu predecesorul său Adrian Mutu, însă a subliniat că nu îl sperie nimic.

Antrenorul italian a vorbit și despre alegerea lui Adrian Mutu. El a recunoscut că, dacă era în locul său, nu ar fi plecat niciodată de la Rapid în Azerbaidjan.

”Cu Adrian nu am vorbit, cunosc majoritatea jucătorilor, pe unii i-am și antrenat. Nu e vreo problemă.

Nu îmi dau cu părerea despre campionatul din Azerbaidjan, dar a fost o surpriză. La cum gândesc eu, nu aș fi plecat niciodată de la o echipă ca Rapid. Dar este de respectat ce a făcut Adi, nu trebuie judecat”, a spus Cristiano Bergodi.

Bergodi a menţionat că echipa va juca ofensiv şi le-a transmis suporterilor rapidişti să îl critice pe el şi nu pe jucători.

"Eu chiar dacă am fost fundaş, îmi place să joc ofensiv, să atacăm. Iar acest stil se pliază foarte bine pe acest stadion, cu aceşti suporteri, pentru că ei vor totdeauna să joci bine. Vom juca ofensiv, dar fără să neglijăm defensiva. E un stil de joc de pase, nu să aruncăm mingea sus. Împreună cu suporterii şi cu băieţii putem să facem treabă bună. Ne dorim să aruncăm tribunele în aer, ca să spun aşa. Eu îi cunosc de mult timp pe suporterii rapidişti, sigur că s-au mai schimbat, sunt şi tineri acum în peluză. Eu am rugămintea faţă de ei de a fi mereu lângă echipă. Să mă critice pe mine, dar nu pe băieţi, pentru că echipa trebuie susţinută întotdeauna, şi la bine, dar şi la rău. Ăsta e mesajul meu pentru ei. Iar eu sper că putem oferi un stil de joc plăcut ochiului, lucru pe care l-am făcut întotdeauna unde am antrenat. Şi nu văd de ce nu aş face acelaşi lucru şi aici", a menţionat el.

