Promisiunea lui Bergodi, după ce a învins FCSB la scor

Tehnicianul rapidist Cristiano Bergodi a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu FCSB, scor 4-0, că elevii săi au făcut un joc aproape perfect, el precizând că îşi doreşte ca Rapid să câştige titlul în acest sezon sau în următorul.

“A fost o victorie extraordinară, am făcut un meci aproape perfect. Am jucat forte bine din punct de vedere tactic. Am acoperit spaţiile, zonele unde aveau aceşti doi jucători speciali, Coman şi Olaru. Nu i-am lăsat niciodată singuri, aveam mereu dublaj şi presiune. A jucat echipa foarte, foarte bine. Şi cine a intrat de pe bancă. Echipa e bună, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ şi să ne gândim în continuare cum să îmbunătăţim lucrurile”, a spus Bergodi

“Cred că anul acesta sau anul viitor trebuie să câştigăm un titlu. Îmi doresc să câştiig un titlu în aceşti doi ani de contract. Şi cred că suntem pe drumul cel bun. E una dintre cele mai frumoase victorii din cariera mea. Probabil pe primul loc”, a adăugat el, după meciul de aseară.

La intrarea în play off, FCSB are patru puncte avans față de Rapid.

