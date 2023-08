Fanii i-au cerut demisia! Ce a declarat Cristiano Bergodi după încă un meci pierdut la Rapid

5 puncte în 5 partide. Aceasta este zestrea lui Cristiano Bergodi la Rapid în debutul sezonului, iar norii negri se adună deasupra Giuleștiului.

Înfrângerea de acasă cu Petrolul, 2-0 în favoarea ploieștenilor, a dinamitat Giuleștiul. Pentru italian, răbdarea conducerii se apropie de final, iar fanii deja l-au contestat.

Tehnicianul echipei Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat duminică seară, după meciul cu Petrolul, scor 0-2, că formaţia sa a făcut “două cadouri” şi că este inexplicabil ce se întâmplă, el menţionând că jucătorii sunt distruşi moral.

„Băieţii au făcut un meci slab, am făcut din nou două cadouri, este inexplicabil ceea ce se întâmplă. Presiunea ne-a apăsat. Prima repriză am împins bine jocul, am ajuns în careu, dar am greşit ultima pasă. Din păcate presiunea asta este grea pentru unii jucători. Nu am avut mintea limpede, am fost bulversaţi, am rămas surprins, credeam că vom face un meci bun.

Am făcut prea puţin, trebuie reglate multe lucruri, avem nevoie de moral. Sunt probleme în acest moment, ştiu că Rapidul e o echipă de tradiţie în România. Când nu sunt rezultate, e normal să simţi presiunea, dar eu sunt un om echilibrat. Nu mi-e teamă, nu simt presiunea. Principalii actori sunt jucătorii, pe ei i-am văzut distruşi din punct de vedere moral. E important să ne revenim”, a spus Bergodi, potrivit orangesport.ro.

Echipa Petrolul Ploieşti a învins duminică seara, în deplasare, formaţia Rapid Bucureşti, scor 2-0, într-un meci din etapa a cincea din Superligă. Meciul a fost decis de două autogoluri ale rapidiştilor.