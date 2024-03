Eșecul care a dat totul peste cap la Rapid: ce a avut de comentat Cristiano Bergodi

Antrenorul echipei Rapid Bucureşti, Cristiano Bergodi, s-a arătat nemulţumit de protestul fanilor giuleşteni de la partida cu Farul Constanţa, scor 1-2, din prima etapă a play-off-ului Superligii de fotbal, considerând că jucătorii săi nu au nicio vină pentru că liderul galeriei, Liviu Ungureanu, zis "Bocciu", este arestat într-un dosar privind folosirea ilegală de materiale pirotehnice.

"Lucrurile care s-au întâmplat în ultimele două zile cu siguranţă ne-au afectat, pentru că oricum subconştientul lucrează. Şi nu este uşor să treci de aceste momente. Jucătorii s-au descurcat bine în timpul antrenamentelor, nu pot să zic nimic, dar această atmosferă, cu tribunele lângă echipă, dar cu peluza care nu cânta deloc... Ce vină are echipa noastră să nu cânte deloc peluza? Ce vină avem noi? Normal că înţelegem protestul, dar astăzi puteau să arate cu adevărat că sunt lângă echipă. Ştim că este un moment dificil pentru un om din tribună şi pentru preşedintele nostru, dar este un meci de fotbal. Dacă ar fi cântat ne-ar fi dat un sprijin important. Apoi au început să fluiere şi nu am înţeles asta, sincer. Şi repet, noi nu avem nicio vină. Da, avem pentru că am pierdut meciul, dar sincer atmosfera...", a spus Bergodi la DigiSport.

Tehnicianul italian consideră că prin acest rezultat echipa sa a anulat victoria cu 4-0 din partida precedentă cu FCSB, precizând totodată că lupta la titlu nu e pierdută.

"A fost din păcate o seară negativă. Am stricat din păcate această victorie cu FCSB pierzând astăzi, dar mergem înainte, nu putem spune nimic. Mergem înainte, mai sunt încă nouă meciuri", spus acesta.

Bergodi a simţit că echipa sa a fost dezavantajată de arbitraj în partida cu Farul Constanţa, motiv pentru care s-a îndreptat la finalul partidei către centralul George Găman.

"La finalul meciului m-am dus direct către arbitru, dar nu i-am zis nimic. Eu am respect pentru arbitri, dar aşa manieră de arbitraj ca în meciul ăsta.... Când am luat roşu (Răzvan Oaidă, n. red.), era fault la Rrahmani şi apoi multe alte mici detalii, nu mi-a plăcut deloc arbitrajul. Dacă cineva spune că a arbitrat bine astăzi, mie nu mi s-a părut deloc. Nu vreau să spun altceva că poate mă suspendă şase luni. M-am dus acolo şi i-am spus doar ce meci a făcut şi se uita la mine, nu mi-a spus nimic. Mie îmi pare rău, pentru că îl cunosc, îi cunosc pe toţi arbitrii şi am tot respectul, dar astăzi mi s-a părut un meci... Nu ştiu, nu vreau să spun altceva pentru că mă suspendă", a afirmat antrenorul italian.

Galeria echipei Rapid Bucureşti a protestat la meciul cu Farul Constanţa, din prima etapă a play-off-lui Superligii, care are loc vineri seara, pe stadionul Giuleşti, faţă de decizia arestării liderului său, Liviu Ungureanu, zis "Bocciu", într-un dosar privind folosirea ilegală de materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.

Galeria giuleşteană a refuzat să cânte ca de obicei, scandând doar "Libertate pentru suporteri" şi numele lui "Bocciu". Fanii rapidişti de la peluză au afişat la începutul meciului bannere cu mesajele "Bocciu liber!" şi "Libertate pentru suporteri".

La începutul partidei, jucătorii echipei antrenate de Cristiano Bergodi au intrat pe teren cu un banner inscripţionat cu mesajul "Bocciu liber!"

Preşedintele clubului Rapid, Daniel Niculae, membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, este cercetat în libertate într-un dosar privind folosirea ilegală de materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.

În acest dosar, liderul galeriei Rapid, Liviu Ungurean, zis "Bocciu", a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de alţi doi ultraşi. Decizia a fost luată vineri de Tribunalul Bucureşti, la propunerea procurorilor de la Parchetul Capitalei, după ce în locuinţa membrilor galeriei Rapid implicaţi în acest caz au fost găsite arme letale.

Rapid Bucureşti a fost învinsă de Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, în Giuleşti, într-un meci din prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal.

