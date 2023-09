Bergodi jubilează după ce a învins CFR Cluj. Ce spune antrenorul Rapidului

Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, şi-a lăudat jucătorii după victoria de luni seara, obţinută în faşa formaţiei CFR Cluj, scor 3-1.

„A fost fantastic, pentru că am întâlnit o echipă foarte greu de bătut. Am început bine în prima repriză, cînd am avut avantaj, apoi au dat gol şi ne-au speriat un pic.

În repriza a doua a fost extraordinar, cu o sumednie de ocazii. Când ai patru ocazii în cincisprezece minute şi cu portarul care a fost cel mai bun de la ei, băieţii merită felicitări. A fost cea mai bună repriză de când sunt eu aici. Sper să nu fie nimic serios la Braun. Cred că Rrahmani e unul din cei mai buni atacanţi din România şi mă bucur că l-am luat noi şi nu altcineva”, a declarat Cristiano Bergodi.

Echipa Rapid Bucureşti a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, de formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.