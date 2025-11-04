”Oracolul din Omaha” dă lovitura în America: A făcut un munte de bani cash, 381 de miliarde dolari, cu o mutare de geniu

Un om de afaceri din Statele Unite, supranumit ”Oracolul din Omaha”, a dat lovitura în America, după ce s-a anunțat că a făcut un munte de bani cash, numai puțin de 381 de miliarde dolari, un nou record. Asta s-a întâmplat recent, după ce câștigurile operaționale ale firmei Berkshire Hataway au crescut cu 34%. Managementul de geniu al directorului Warren Buffett a împins compania americană pe culmile de pe Wall Street.

Profitul firmei din subscrierile de asigurări s-a triplat într-o perioadă marcată de o activitate neobișnuit de scăzută în urma dezastrelor, iar colecția sa de afaceri de asigurări și reasigurări primare a înregistrat ambele un profit de subscriere înainte de impozitare în acest trimestru, potrivit Bloomberg.

Berkshire Hathaway a refuzat să răscumpere propriile acțiuni pentru al cincilea trimestru consecutiv, ceea ce, potrivit analistei Cathy Seifert, transmite un „mesaj foarte puternic acționarilor” și s-ar putea să nu ajute sentimentul investitorilor.

Volumul de numerar al Berkshire Hathaway Inc. a crescut la 381,7 miliarde de dolari în al treilea trimestru, un nou record, iar câștigurile operaționale au crescut cu 34% la conglomeratul directorului executiv Warren Buffett.

Această cifră a ajuns la 13,5 miliarde de dolari, profitul firmei din subscrierea asigurărilor s-a triplat într-o perioadă marcată de o activitate neobișnuit de scăzută în caz de dezastre, conform documentelor publicate sâmbătă.

La începutul acestui an, Buffett părea să fi revenit în căutarea de tranzacții, prin achiziționarea unei participații de 1,6 miliarde de dolari la UnitedHealth Group Inc. și o tranzacție de 9,7 miliarde de dolari pentru a cumpăra OxyChem luna trecută. Dar faimosul miliardar a rămas pe tușă în al treilea trimestru. Berkshire Hathaway a vândut acțiuni în valoare de 6,1 miliarde de dolari în această perioadă. „Nu există prea multe oportunități în ochii lui Buffett în acest moment”, a declarat Jim Shanahan, analist la Edward Jones.

În ciuda creșterii stocului de numerar, venitul net din investiții al firmei a scăzut cu 13%, ajungând la 3,2 miliarde de dolari, pe fondul unor rate ale dobânzii pe termen scurt mai mici. Colecția de afaceri de asigurări și reasigurări primare ale firmei a înregistrat ambele un profit de subscriere înainte de impozitare în acest trimestru, după ce au înregistrat pierderi în perioada similară a anului trecut.

La 95 de ani, Buffett se retrage din funcția de director

Însă profitul brut din subscriere al asigurătorului auto Geico din Berkshire, înainte de impozitare, a scăzut cu 13% pe fondul creșterii ușor a cererilor de despăgubire și a unei creșteri de 40% a costurilor de subscriere, despre care firma a spus că se datorează „cheltuielilor crescute legate de achiziția de polițe”.

„Este probabil ca aceasta să fie în mare parte din publicitate”, a spus Shanahan. „Geico este peste tot în acest moment.” Câștigurile Berkshire sunt atent monitorizate, deoarece gama de afaceri a conglomeratului - de la asigurări la căi ferate, energie și producție - oferă o imagine de ansamblu asupra sănătății economiei americane. Investitorii ar putea, de asemenea, să acorde o atenție mai mare pe măsură ce compania se apropie de o nouă eră, Buffett, în vârstă de 95 de ani, predându-i rolul de CEO lui Greg Abel la sfârșitul anului.

Câștigurile operaționale ale unității sale feroviare BNSF au crescut cu 5%, la 1,4 miliarde de dolari, pe măsură ce veniturile din transportul de produse agricole și energetice au crescut, determinate parțial de exporturile de cereale ușor mai mari. În același timp, divizia de utilități a Berkshire, care administrează PacifiCorp, MidAmerican și NV Energy, a înregistrat o scădere de 9% a câștigurilor operaționale, la 1,5 miliarde de dolari în această perioadă.

Un punct sensibil este Pilot, care a înregistrat o pierdere de 17 milioane de dolari în al treilea trimestru. Berkshire a declarat că scăderea este determinată de marje mai mici la comerțul cu amănuntul și la comerțul cu amănuntul, precum și de cheltuieli mai mari.

„Divizia Pilot nu merge prea bine”, a spus Shanahan. „Sunt interesat să văd care ar putea fi planul pentru a redresa situația.” Lanțul de parcuri de camioane ia în considerare vânzarea diviziei sale de gestionare a apei pentru a se concentra pe afacerile sale principale, a relatat sursa citată în iulie.

Pentru al cincilea trimestru consecutiv, firma a refuzat să răscumpere propriile acțiuni, care au scăzut cu aproape 12% de la anunțul lui Buffett din mai că se va retrage. „Cred că acest lucru transmite un mesaj foarte puternic acționarilor”, a spus Cathy Seifert, analist la CFRA Research. „Dacă ei nu își răscumpără acțiunile, de ce ați face-o dumneavoastră?”

În ciuda creșterilor de profit, creșterea modestă a veniturilor firmei în această perioadă nu va ajuta sentimentul investitorilor, potrivit lui Seifert. „Îmi este greu să găsesc un catalizator” pentru o creștere a prețului acțiunilor”, a spus ea.

