Atac violent la Memorialul Holocaustului din Berlin. Un bărbat a fost înjunghiat și este în stare gravă. Atacatorul a fugit. Poliția îl caută VIDEO FOTO

Un bărbat a fost atacat vineri seara, 21 februarie, la Memorialul Holocaustului din Berlin. Victima este în stare gravă după ce a suferit mai multe plăgi prin înjunghiere, relatează presa locală.

Atacul a avut loc în jurul orei locale 18.00 (19.00, ora României), în partea de nord a întinsului monument al Holocaustului, în apropierea Ambasadei Statelor Unite.

Victima a fost transportată la spital într-o stare care stârneşte îngrijorare.

Poliţia a izolat locul atacului, care se află în centrul oraşului, şi efectuează operaţiuni de căutare.

”Un bărbat a fost rănit prin înjunghiere și se află la spital. Arma cu care a fost comis atacul nu a fost găsită încă. Autorul atacului a reușit să fugă”, a declarat, imediat după incident, un purtător de cuvânt al Poliției din Berlin, pentru Bild.

